JBL Wave Buds, 32 Saat Pil Ömrüyle Satışa Çıktı!

JBL yeni kulaklıklarını bugün piyasaya sürdü. Kulaklıklar JBL Wave Buds ve Wave Beam olarak adlandırılıyor. Her iki kulaklık da farklı tasarımların dışında benzer özelliklere sahip.

Örneğin JBL Wave Buds, kulak içi bir tasarıma sahipken, Wave Beam, yarı kulak içi gövde ve silikon kulak uçlarıyla birlikte geliyor. Kullanıcılar, kulaklıklardaki akıllı dokunuşla çeşitli işlevleri kontrol edebiliyor. Ayrıca her iki ses cihazı da IP54 sertifikalı toza ve suya dayanıklı.

Ses açısından, JBL Wave Buds ve Wave Beam, derin bas sesi sunduğu söylenen 8 mm sürücülerle donatılmış. TWS kulaklıklar, kullanıcıların arka plan gürültüsünün farkında olarak müzik dinlemeye devam etmelerini sağlayan akıllı ortam teknolojisine sahip.

Ayrıca, kullanıcıların kulaklıkları çıkarmadan başkalarını duymasına olanak tanıyan bir Talk-thru özelliği de var. Ses cihazları, çeşitli özelleştirmeler için JBL Headphones uygulamasıyla uyumlu olarak geliyor.

JBL Wave Buds ve Wave Beam, Bluetooth 5.2 ve Google Fast Pair ile birlikte geliyor. Her iki TWS kulaklığın da 32 saate kadar toplam pil ömrü sunduğu ve hızlı şarjı desteklediği iddia ediliyor.