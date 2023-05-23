Kabira Mobility KM5000 ile tanışın – en hızlı e bisiklet

Goa merkezli Kabira Mobility, en hızlı ve en uzun menzilli elektrikli motosikleti KM5000‘i duyurdu. KM5000, 188km/s azami hız ve 344km menzil gibi birçok heyecan verici özellikle birlikte geliyor.

Kabira KM5000, tek taraflı kruvazör tasarımıyla birlikte geliyor. E-bisikletin aksanı Kabira ve DeltaEV tarafından ortaklaşa geliştirildi ve 11.6kWh su soğutmalı LFP pil takımı, 344km menzili oluşturuyor.

KM5000 için yüksek hızlı şarj ve standart şarj olmak üzere iki şarj seçeneği var. Yüksek hızlı şarj cihazı, e-bisikleti iki saatte %0’dan %80’e kadar şarj edebilirken, standart şarj cihazı bisikleti bir gecede tamamen şarj ediyor.

Güçlü KM5000 e-bisiklet, önde ve arkada sırasıyla Showa ve Nitrox süspansiyon birimlerine sahip. KM5000 bir hız canavarı ve bu nedenle sağlam bir kontrol sistemi gerektiriyor. Bu, önde çift diskli frenler ve çift kanallı ABS’li arka disk frenle sağlanıyor. 7 inçlik bir dijital dokunmatik ekran, sürüş ve pil bilgileri sağlıyor ve 4G bağlantısını destekliyor. Dijital pano ayrıca adım adım navigasyon, müzik kontrolü pil sağlığı ve akıllı tanılama sağlayabiliyor.

Kabira KM5000, tek koltuklu bir tasarıma sahip ve Deep Khaki, Aquamarine ve Midnight Grey olmak üzere üç renk seçeneği ile satışa çıktı. Bisiklette ayrıca lastik basıncı izleme, park yardımı, düşme sensörleri, LED projektör farlar, LED arka lambalar ve yükseklik dengeleyici bulunuyor. Bisikletin fiyatı yaklaşık 3800 dolar.