Kameralı Noise Scout Çocuk Akıllı Saati Satışa Çıktı

Noise yeni bir akıllı saat piyasaya sürdü. Çocuklara yönelik bir tekliftir ve Noise Scout adını taşıyor. Birçok ilginç özellik barındırıyor. Gelin bu yeni akıllı saate daha detaylı bakalım.

Noise Scout, HD çözünürlüğe ve 500 nit maksimum parlaklığa sahip 1,4 inç LCD ekranla geliyor. Ekran 2MP kamera da sunuyor. Akıllı saat, IP68 sertifikalı suya dayanıklı ve sağ tarafta bir düğme bulunuyor.

Noise Scout, bir kalp atış hızı sensörü, uyku izleyici ve adım sayacı ile donatılmış. Ayrıca birden fazla sporu, aktiviteyi ve kalori alımını izleme yeteneğine de sahip. Giyilebilir cihaz, çocukların günlük görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olmak için alışkanlık bilgisi hatırlatıcıları da barındırıyor. Ders çalışırken dikkatin dağılmaması için bir okul modu da var.

Noise Scout, yerleşik bir mikrofon ve hoparlör içeriyor. Ayrıca, dahili kamera aracılığıyla iki yönlü sesli arama ve görüntülü arama için 4G SIM bağlantısına sahip. Çocukların akıllı saati, kullanıcının konumunu izlemek ve güvenli bölgeleri işaretlemek için GPS ve coğrafi eskrim teknolojisi ile donatılmış. Acil durumlarda ebeveynleri uyarmak için bir SOS özelliği de var. Cihaz, Noise Buddy uygulaması aracılığıyla daha fazla ebeveyn denetimi sunuyor.

Noise Scout, 3 gün kullanım sunduğu ve bekleme modunda 28 gün sürdüğü iddia edilen 680mAh pil ile destekleniyor. Ayrıca üç yerleşik oyun ve kullanışlı özellikler de vaat ediyor.