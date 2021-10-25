Karşınızda Yeni Redmi Band Pro – Xiaomi Harikası!

Geçen yıl Xiaomi, fitness takipçisi Redmi Band’i piyasaya sürdü. Fitness takipçisi sonunda Redmi Smart Band olarak Hindistan’da ve Mi Smart Band 4C olarak Malezya’da görücüye çıktı. Şimdi ise Redmi Smart Band Pro geliyor.

Redmi Smart Band Pro yakında görücüye çıkacak. Aslında, Winfuture.de tarafından bildirildiği üzere, fitness takipçisinin bu hafta Avrupa’da satışa çıkmasını bekliyoruz. Kaynağa göre, Redmi Smart Band Pro, Xiaomi yan kuruluşunun Huawei Watch Fit’e rakip olacak.

Görselde görüldüğü gibi cihaz; Redmi Band ve hatta Mi Band 6’dan daha büyük bir ekrana sahip. Emin değiliz ama dikdörtgen ekran AMOLED panel gibi duruyor. Yan tarafında herhangi bir buton bulunmuyor. Bu da tamamen dokunmatik olduğu anlamına geliyor.

Saat, uyumlu çıkarılabilir silikon kayışlarla; fotoğraflarda siyah renk göze çarpıyor. 28 Ekim’de piyasaya çıktığında başka renkler de mevcut olacak. Teknik özellikleri bilmiyoruz. Ancak saat kadranından kalp atış hızı monitörü, adım sayacı, uyku takibi ve kalori sayacı gibi temel fitness izleme özelliklerine sahip olacağı sonucunu çıkarabiliriz.

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