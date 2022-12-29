Katlanabilir iPad geliyor

IPhone, iPod’u hemen sonlandırmadı, iPod pek çok insan için daha ucuzdu, bu yüzden birkaç yıl satışa devam etti. Artık Apple yeni bir ürün kategorisine girmeye hazırlanıyor, katlanabilir cihazlar. Bir sızıntı kaynağı, Cupertino’nun katlanabilir tableti piyasaya çıktıktan sonra iPad mini’yi durdurmayı planladığını bildirdi.

Analist Ming-Chi Kuo bu değerlendirmeye katılmıyor ve gerekçe basit – katlanabilir iPad, mini’den “belirgin derecede daha yüksek bir fiyata” sahip olacak. Elektronik pazarı hala normale dönmediği için iPad mini’nin (2021) fiyatı son zamanlarda yükselmek zorunda kaldı.

Kuo, geliştirme aşamasında olan ve daha hızlı bir yonga seti getirecek yeni bir iPad mini olduğunu ekliyor. 2021 modeli, o zamanki mevcut Apple A15 Bionic ile piyasaya sürüldü. Yeni mini’nin 2023’ün sonlarında veya 2024’ün ilk yarısında gelmesi bekleniyor ve o zamana kadar A16 ve A17 yonga setleri mevcut olacak.

Apple, neredeyse tüm fabrikaları Çin’de olduğu ve her COVID dalgasından etkilendiği için iPad üretimini Hindistan’a taşımayı düşünüyor.

Katlanabilir cihazlara geri dönecek olursak, analistler, Apple’ın iPhone boyutlu bir cihazdan ziyade inşa edilmesi daha kolay olacağı için iPad boyutlu bir cihazla başlayacağına inanıyor. Mevcut planların 2024 lansmanını hedeflediği bildiriliyor. Apple’ın 20.25 inç büyüklüğünde katlanabilir OLED ekranlar geliştirmek için Samsung ve LG ile birlikte çalıştığına dair raporlar olduğu için iPad’ler için büyük ekranlar bekleyebiliriz.