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Katlanabilir iPad geliyor

Apple'ın 2025'te ekran boyutu 10 inçten küçük olan iPad Mini ürün serisini sonlandırıp bunun yerine katlanabilir bir iPad ürün serisini piyasaya süreceği yönündeki son basında çıkan haberlere yanıt olarak, bunun olmayacağını iddia ediyor. Apple'ın katlanabilir bir iPad olması gerektiğini söylüyor. Ancak bu cihaz 2025'te iPad mini'nin yerini almayacak.

Ahmet Ekinler

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apple ipad mini

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IPhone, iPod’u hemen sonlandırmadı, iPod pek çok insan için daha ucuzdu, bu yüzden birkaç yıl satışa devam etti. Artık Apple yeni bir ürün kategorisine girmeye hazırlanıyor, katlanabilir cihazlar. Bir sızıntı kaynağı, Cupertino’nun katlanabilir tableti piyasaya çıktıktan sonra iPad mini’yi durdurmayı planladığını bildirdi.

Analist Ming-Chi Kuo bu değerlendirmeye katılmıyor ve gerekçe basit – katlanabilir iPad, mini’den “belirgin derecede daha yüksek bir fiyata” sahip olacak. Elektronik pazarı hala normale dönmediği için iPad mini’nin (2021) fiyatı son zamanlarda yükselmek zorunda kaldı.

Kuo, geliştirme aşamasında olan ve daha hızlı bir yonga seti getirecek yeni bir iPad mini olduğunu ekliyor. 2021 modeli, o zamanki mevcut Apple A15 Bionic ile piyasaya sürüldü. Yeni mini’nin 2023’ün sonlarında veya 2024’ün ilk yarısında gelmesi bekleniyor ve o zamana kadar A16 ve A17 yonga setleri mevcut olacak.

Apple, neredeyse tüm fabrikaları Çin’de olduğu ve her COVID dalgasından etkilendiği için iPad üretimini Hindistan’a taşımayı düşünüyor.

Katlanabilir cihazlara geri dönecek olursak, analistler, Apple’ın iPhone boyutlu bir cihazdan ziyade inşa edilmesi daha kolay olacağı için iPad boyutlu bir cihazla başlayacağına inanıyor. Mevcut planların 2024 lansmanını hedeflediği bildiriliyor. Apple’ın 20.25 inç büyüklüğünde katlanabilir OLED ekranlar geliştirmek için Samsung ve LG ile birlikte çalıştığına dair raporlar olduğu için iPad’ler için büyük ekranlar bekleyebiliriz.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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