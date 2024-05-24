Katlanabilir Macbook 2026 Yılında Gelebilir, İşte Detaylar!

Apple’ın katlanabilir bir dizüstü bilgisayar geliştirme aşamasında olduğu gelen sızıntılar arasında. Apple analisti Ming – Chi Kuo’nun aktardığı bilgilere göre katlanabilir Macbook 2026 yılında gelebilir. Dünya devi Apple’ın katlanabilir iPhone modeli üzerinde çalıştığı uzun zamandır konuşuluyor ancak son gelen haberlere göre Apple’ın ilk katlanabilir cihazı bir macbook olabilir. İşte detaylar…

Katlanabilir Macbook 2026 Yılında Gelebilir

Katlanabilir telefon pazarı son zamanlarda oldukça revaçta ve gün be gün büyüyor. Pek çok marka da katlanabilir telefon piyasasına yönelik ürünler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda Apple’dan da uzun zamandır katlanabilir iPhone bekleniyor ancak henüz bu konudaki çalışmalar ne durumda bilinmiyor. Bunun yanı sıra Apple’dan sürpriz bir haber geldi ve markanın ilk katlanabilir cihazının bir dizüstü bilgisayar olabileceği anlaşıldı.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Apple’ın tedarik analisti Ming – Chi Kuo, katlanabilen macbook hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre şu an marka, katlanabilen Macbook üzerinde çalışmakta ve cihaz 2026 yılında piyasaya sürülebilir. Kuo’nun açıklamalarına göre 18,8 inç ya da 20,2 inç büyüklüğünde katlanabilir ekrana sahip Macbook modeli üzerinde çalışılmakta. Bu kapsamda ekran üretimi piyasasını tanınan isimlerinden olan Ross Young da Kuo’nun sözlerini doğruladı.

18,8 inç ekrana sahip olacak katlanabilir Macbook’un katlanmış halde iken 13 inç ya da 14 inç büyüklüğünde olacağı söylenmekte. Bu kapsamda cihaz katlanmış halde iken standart bir macbook büyüklüğünde olabilir. Bahse konu cihazın tam ekran tasarımlı olacağı ve sanal klavyeye sahip olacağı söylenmekte. Bu konuda belirtilen önemli bir detay var ki o da; ekranın katlama yerinin belli olmaması. Bu detay oldukça titiz bir çalışma istediği için cihazın piyasaya çıkması biraz zaman alacak gibi görünüyor.

Apple Katlanabilir Bilgisayar Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple katlanabilen laptop ekranının katlama yerinin belli olmaması, dizüstü bilgisayarın fiyatını yukarı çekebilir. Bahse konu bilgisayarın tek önemli özelliği elbette ekranı değil. Cihazın Apple M5 yeni nesil işlemciden gücünü alacağı söylenmekte. Yani oldukça güçlü bir bilgisayar olacağını söylemek mümkün.

Katlanabilir Apple dizüstü bilgisayar ekran kısmında LG marka panel barındırabilir. Bu kapsamda Apple’ın LG ile anlaştığı gelen sızıntılar arasında. Piyasayı alt üst etmesi beklenen Macbook fiyatının ise 3500 dolar seviyelerinden başlaması bekleniyor. İlerleyen zamanlarda Apple’ın yeni Macbook’u hakkında detaylar gelecektir. Ayrıntılar belli oldukça biz de siz Cepkolik okurları ile paylaşmaya devam edeceğiz.