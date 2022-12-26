Kendi Kendini Isıtan Termos İle Tanışın !

Kimos, gerçekten devrim niteliğinde bir ürün için bir Indiegogo kitlesel fonlama kampanyası başlattı. Kimos kendi kendine ısınan termosunun, dünyanın bu özelliğe sahip ilk termosu olduğu iddia ediliyor. Bu cihazlar, bir düğmeye bastıktan birkaç dakika sonra ısıtma sağlıyor. Kimos Termos, suyu üç dakikadan kısa sürede kaynatıyor.

Kimos’un kurucusu Dvir Amir’e göre, kendi kendini ısıtan termos fikri, hareket halindeyken sıcak içecekler içme arzusundan dolayı geldi. Kimos, kendi kendine ısınan termosu geliştirmek için üç yıllık sıkı çalışmayı başardı. Cihaz sızdırmaz bir tasarıma sahip ve açık hava etkinlikleri, seyahat ve birçok yerim için mükemmel bir üründür.

Kimos, içecekleri her zaman ve her yerde ısıtmanın hızlı ve kolay bir yolu diyebiliriz. Isıtmanın kaynaması yaklaşık 3 dakika ve tutma süresi 4 saate kadar sürüyor. Kimos, USB üzerinden hızlı şarj etme özelliğine sahip ve dayanıklı malzemelerden oluşuyor. Paslanmaz çelik astarı, kauçuk dış yüzeyi ve toz geçirmez/su geçirmez güç bir düğmesi de var.

Kimos, termosun içinde sıvı olmadığında çalışmasını engelleyen patentli bir güvenlik mekanizmasıyla birlikte geliuor. Bir LED göstergesi, kalan kaynama sayısının pilin durumuna bağlı olduğunu gösteriyor. Şirket, termosun hızlı şarj olma süresinin piyasadan farklı kılan önemli bir faktör olduğunu söylüyor. Ayrıca dökülmeleri ve aşırı yanmayı da önlüyor.

Kimos, size rahat bir tutuş sağlayan ısı yalıtımı da vaat ediyor ve termos kırmızı, turuncu ve siyah olmak üzere üç renkte satışa çıkıyor. Kimos için Indiegogo kampanyası perakende fiyatı 89 dolardan başlıyor, ancak orijinal fiyatlandırma 130 dolarla mevcut.