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Komik iPhone Soygunu – Karton Kutuyla Kamufle Olmaya Çalıştı

Mağaza sahibi, hırsızın 19 iPhone ve önemli miktarda 8.000 dolar nakit parayla kaçtığını açıkladı. Haberlerde bildirildiği üzere, çalınan malların ve nakit paranın toplam değeri tahmini 15.000 doları buldu.

Ayşen Sıla

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Miami Gardens’ta bir telefon tamirhanesinde tuhaf ve komik bir olay yaşandı. Bir şüpheli, bir soygun gerçekleştirirken kafasına bir karton kutu geçirerek kimliğini gizlemeye çalıştı. Ancak, iPhone‘ları çalmak için cam ekranları kırıp istemeden kimliğini ifşa ederken kutu kaydığında girişimi başarısız oldu.

Mağaza sahibi, hırsızın 19 iPhone ve önemli miktarda 8.000 dolar nakit parayla kaçtığını açıkladı. Haberlerde bildirildiği üzere, çalınan malların ve nakit paranın toplam değeri tahmini 15.000 doları buldu.

Ancak hırsız, soygun sırasında istemeden kimliğini açıkladı. Güvenlik kamerası görüntülerine yakalanan zanlı, çalmak istediği hedeflenen telefonları daha iyi görebilmek için başını örten karton kutuyu kaldırdı. Bu beklenmedik kendini ifşa etme eylemi, soruşturmalarında kolluk kuvvetleri için çok önemli bir ipucu sağladı.

iphone-soygun

Mağazanın sahibine göre, olay Cumartesi sabahı yaklaşık 4 civarında meydana geldi ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemesini istedi. Videoda şüphelinin yüzünü tanıyan mal sahibi, işyerinin bulunduğu alışveriş plazası çevresinde kapsamlı bir inceleme yapmayı görev edindi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin yüzünün tespit edilmesinin ardından, tedbirli dükkan sahibi, alışveriş plazası binasında bir soruşturma başlatarak, sakinleri suçluyu görenleri bildirmeye çağırdı. Şans eseri, failin komşu bir içki dükkanında arkadaşlarıyla gelişigüzel bir şekilde sosyalleştiğine dair bir ihbar alındı. 

Hızlı tepki veren dükkan sahibi, vakit kaybetmeden Miami Gardens Polis Departmanına haber verdi ve olaya karışan kişinin derhal tutuklanmasına yol açtı.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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