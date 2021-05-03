Koronavirüs Teknolojiyi İşte Böyle Etkiledi – Akıllı Şehirlere Hazır Mıyız ?

Koronavirüs salgını, bir yaşam tarzı değişikliğine zorluyor ve aynı zamanda daha fazla teknoloji kullanımını tetikliyor. Mimarlardan teknoloji girişimlerine kadar herkes, akıllı şehirler için yeni yaşam tarzına ve teknoloji ihtiyaçlarına uyum sağlamak için çalışıyor gibi görünüyor. Evlerde özel alanlar artarken, akıllı enerji tüketimi ve elektrikli araç kullanımı da yükselen bir trend olarak karşımıza çıkıyor.

Akıllı enerji tüketiminden akıllı elektrikli araçlara kadar akıllı evler ve şehirlerin tüm yönleri bu haftaki Venture60 etkinliğinde tartışıldı. Tasarımlarda kalıcı değişiklikler, 5G altyapısı, yetenekli girişimlerin akıllı enerji çözümleri de etkinlikte ana tartışma konuları arasında yer aldı. Tartışılan diğer kavramlar arasında yeni evlerde, ofislerde ve şehirlerde gelişen konseptler ve metal robotların artan kullanımı vardı.

Robot Sayısı Artıyor… Peki Sonumuz Ne ?

Pandemi ile hibrit dijital yaşam kültürüne geçiş hakkında konuşan NGN İş Geliştirme Müdürü Cem Lale, metal çalışanların sayısındaki artışa rağmen insan ihtiyacının devam edeceğini belirterek, üretici ve perakendecilerin verilere her yerden erişebileceklerini sözlerine ekledi.

“Aslında birbirimizden öğreniyoruz. Bulut üzerinden topladığımız verileri daha iyi kullanabiliriz. Örneğin bir gemi kaptanına diğerlerinden öğrendiğimiz rota tercihini öneri olarak sunabiliriz. Yani sahip olduğumuz büyük veriyle daha fazla öneri ve çözüm üretebiliriz. Metal yaka dediğimiz çözümler daha fazla kullanılacak ama unutulmamalıdır ki yine de son kararı insanlar verecektir. (AI) platformları verimliliği artırıyor. Aksine, insanların kendi işlerine daha fazla odaklanmalarını sağlıyor. İnsanlar daha keyifli ve yaratıcı işlere yönelebiliyor. Makineler insanların konforunu artıracak.” dedi.

Tabanlıoğlu Mimarlık yönetici ortağı Melkan Gürsel, konfor anlayışının değişmeye başladığını, evlerdeki özel alanların arttığını, havalandırma sistemlerinin değiştiğini, hijyen çözümlerinin ön plana çıktığını ve akıllı çözümlerin kullanılmaya başladığını belirtti.

“Geçmişte bu kadar özel alana ihtiyaç yoktu. Ancak evde sürekli çalışan ebeveynler artık kendi özel alanlarına ihtiyaç duyuyor. Havalandırma sistemlerinde çok fazla enerji tüketen merkezi sistemler kullanıldı. Şimdi sunduğumuz çözümler bir pencere açarak doğal hava akışından yararlanacak. Yine, geçtiğimiz yüzyıllarda seramik kullanımında olduğu gibi farklı malzemeler ön plana çıkacak. Akıllı çözümler öne çıkacak.” dedi.

Girişimci Zeka Da İşin İçinde!

Sadece dev platform şirketlerinin akıllı şehirler inşa ettiğini düşünenler yanılıyor. Ventures60 etkinliğinde konuşan Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Erkul, projelerde girişimci zekayı nasıl birleştirdiğini anlattı.

“Akıllı şehir, ev ve ofis konseptleri, tek bir platformun veya markanın başa çıkabileceği bir ekosistem değil,” diyen Erdoğan, “Girişimlerin çevik ve hızlı çözüm geliştiren yapısını büyük dönüşüm projeleriyle buluşturuyoruz. Örneğin, Yapay zekanın düşük enerji tüketimi için nasıl devreye girdiğini gördüklerinde, birçok kurum birkaç yıl içinde bazı yatırım maliyetlerinden tasarruf edebileceklerini görüyor. Bu tür çözümlere girişimci zeka diyoruz. Tüm projelerimizde veriye dayalı yaklaşıma odaklanıyoruz.” diye ekledi.