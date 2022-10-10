Küresel Bilgisayar Satışları Yüzde 15 Düştü – İşte Nedeni

Küresel bilgisayar sevkiyatları yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 15 düşüş kaydetti. Üçüncü çeyrek, 2022 Temmuz-Eylül arasındaki dönemdir. Bilgisayar şirketleri geçen yılın aynı çeyreğindeki 87,3 milyon adede kıyasla bu yılın üçüncü çeyreğinde 74,3 milyon adet sevkiyat yaptı. 3. çeyrekte sevkiyatlar, 2022’nin 2. çeyreğine kıyasla arttı.

Rapora göre, sevkiyatlardaki düşüş, talepteki azalma ve düzensiz arzdan kaynaklanıyor. Bununla birlikte, Windows 7 desteğinin sona ermesi nedeniyle büyük ölçüde ticari yenilemeler tarafından yönlendirilen gönderi hacimlerinin pandemi öncesi seviyelerin çok üzerinde olduğu söyleniyor.

Lenovo, 16,8 milyon sevkiyat ve yüzde 22,7 pazar payı ile üçüncü çeyrek PC pazarına liderlik ediyor. HP, yüzde 17,1 pay ve 12,7 milyon sevkiyat ile listede ikinci sırada yer alıyor. Dell, 11,9 milyon adet satılan ve yüzde 16,1 pazar payıyla üçüncü sırada. Apple, 10 milyon sevkiyat ve yüzde 13,5 pazar payı ile listede dördüncü sırada yer alıyor.

Şirket, 4,8 milyon olan 2022’nin ikinci çeyreğine kıyasla satışlarda bir artış kaydetti. Asus, 5,5 milyon sevkiyat ve yüzde 7,5 pazar payı ile ilk beşinci sırada yer alıyor. Son çeyrekte dördüncü sırada yer alan Acer ise listede yok.