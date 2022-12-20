Lenovo 2023’de Xiaoxin Serisi Dizüstü Bilgisayarlarını Tanıtacak

Lenovo kısa süre önce 2023’te birçok yeni dizüstü bilgisayar piyasaya süreceğini duyurdu. Raporlara göre şirket, Xiaoxin serisinin bir parçası olarak Digital Series, Pro Series ve Air Series’i içeren beş yeni modeli tanıtacak.

Lenovo Xiaoxin Serisinin bütçeye odaklanması beklenirken, Air Serisinin incelik ve taşınabilirliğe öncelik vermesi bekleniyor. Öte yandan Pro Serisi, uzman kullanıcılara hitap etmek amacıyla performansa yönelik olacak. Yeni dizüstü bilgisayarların tam özellikleri henüz yayınlanmadı ancak en son donanım ve yazılımlarla donatılmaları bekleniyor.

Halihazırda piyasaya sürülen yeni dizüstü bilgisayarlardan biri Xiaoxin Air 14 2023‘tü. Bu model, yüksek çözünürlüklü ve hızlı yenileme hızına sahip 14 inçlik bir ekranın yanı sıra kullanıcının görme yeteneğini korumak için tasarlanmış bir dizi özelliğe sahipti.

Genel olarak, Lenovo’nun Xiaoxin serisi ile çeşitli kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi dizüstü bilgisayar sunmayı hedeflediği görülüyor. Bütçe dostu bir seçenek, hareket halindeyken kullanım için taşınabilir bir dizüstü bilgisayar veya zorlu görevler için güçlü bir cihaz arıyorsanız, Xiaoxin serisinin ihtiyaçlarınıza uygun bir modelini satın alabilirsiniz.