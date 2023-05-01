Lenovo 65W Max GaN Prizini Tanıttı!

Çinli teknoloji şirketi Lenovo, 65W GaN prizini piyasaya sürdü. Ürün, 23 dolar fiyatla satışa çıktı ve 31 Mayıs’ta resmen raflarda yerini alacak.

Lenovo 65W GaN prizi, üç adet 5AC bağlantı noktası, üç adet 2AC bağlantı noktası, iki adet Type-C bağlantı noktası ve bir adet USB bağlantı noktası dahil olmak üzere dokuz bağlantı noktasıyla gelen çok yönlü bir kablo olarak karşımıza çıkıyor.

Aynı anda birden fazla cihazı şarj edebilen ürün, dizüstü bilgisayarları, akıllı telefonları, tabletleri, oyun konsollarını, akıllı cihazları ve küçük ev aletlerini adaptör gerektirmeden şarj edebiliyor. PPS, PD3.0 ve QC3.0 gibi çeşitli şarj protokollerini destekliyor, bu da onu aynı anda birden fazla cihazı şarj etmesi gereken herkes için mükemmel bir seçim haline getiriyor.

Şerit, geleneksel çoklu prizlerden daha kompakt ve verimli olmasını sağlayan üçüncü nesil GaN malzemesini kullanıyor. 2500W nominal güce sahip ve tek portlu güç 65W’a kadar ulaşabiliyor. Anahtarlı uzatma kablosu, bir Xiaoxin Pro 14 2023 dizüstü bilgisayarı yalnızca 40 dakikada %50 oranında şarj edebiliyor, bu da her zaman hareket halinde olan kişiler için harika bir özellik.

Lenovo 65W GaN prizin kullanımı da son derece güvenli. Sızıntı koruması, kısa devre koruması, giriş aşırı akım koruması, aşırı ısınma koruması, aşırı gerilim koruması ve yıldırım dalgalanma koruması dahil olmak üzere birden fazla güvenlik koruması sertifikasına sahip.

Lenovo 65W GaN eklenti şeridindeki kablo 1,8 metre uzunluğunda ve bu, onu iş gezileri sırasında veya başka herhangi bir ortamda kullanırken size daha fazla esneklik ve rahatlık sağlıyor. Ayrıca kompakt ve hafif olduğu için rahatlıkla taşınabiliyor.