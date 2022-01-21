Lenovo 90,3 Milyon Bilgisayar Sattı – Dünya Lideri Oldu!

Küresel bilgisayar sevkiyatları, 2021’in dördüncü çeyreğinde 90,3 milyon adede ulaştı ve %3,1’lik bir yıllık büyümeyi korudu. Lenovo, aynı dönemde 21,7 milyonun üzerinde satış gerçekleştirerek pazar payı açısından liderliğini sürdürdü.

2022 yılının ilk çeyreği için sevkiyat tahmini; talebin güçlü kalması ve bilgisayar bileşenleri üzerindeki baskının yavaş da olsa azalması nedeniyle iyimserliğini koruyor. Bu arada güç yönetimi IC, Wi-Fi ve I/O arayüzü IC gibi en önemli PC bileşenleri için tedarik açığı 2021’in 4. çeyreğinde daraldı. Yani şirketler bileşen envanteri biriktirmeye devam edecekler.

Pazar payı açısından Lenovo, %24’lük bir payla liderliğini sürdürüyor ve bu; 2020’nin 4. çeyreğine kıyasla biraz daha düşük olsa da; 2021’in 4. çeyreğinde 21,7 milyon ile hala en yüksek birim satışını temsil ediyor.

Bu arada HP, bileşen sıkıntısının hafifletilmesi sayesinde; %20,5 pay ve yıllık %1 büyüme ile yakından takip ediyor. Ayrıca Amerikan şirketi tarafından satılan bilgisayar sayısı da marjinal bir büyüme kaydetti ve 2020’nin; 4. çeyreğinde 18,4 milyon birimden 2021’in dördüncü çeyreğinde 18,5 milyon adede yükseldi.

Ayrıca Dell, aynı dönemde yıllık %15’lik bir büyüme kaydederek; podyumda üçüncü sırada yer alıyor. Ve bu arada satışlarının çoğu mükemmel ticari/premium ürün stratejisinden kaynaklanıyor

Apple, M1 Macbook’unun başarısı sayesinde 2021’in 4. çeyreğinde satışlarının 2020’nin aynı dönemine kıyasla; büyük ölçüde değişmediğini gördü. Nitekim Apple, pazar payı açısından büyük bir farkla Dell’in gerisinde kalıyor ve %7,2’lik bir pay alıyor. Bu arada 2021’in 4. çeyreğinde küresel PC sevkiyatlarına kalan katkı Asus ve Acer gibi markalardan geliyor.