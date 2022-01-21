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Lenovo 90,3 Milyon Bilgisayar Sattı – Dünya Lideri Oldu!

Lenovo, %24'lük bir payla liderliğini sürdürüyor ve bu, 2020'nin 4. çeyreğine kıyasla biraz daha düşük olsa da, 2021'in 4. çeyreğinde 21,7 milyon ile hala en yüksek birim satışını temsil ediyor.

Ayşen Sıla

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Lenovo-Xiaoxin-Air-14-Plus-2021

Küresel bilgisayar sevkiyatları, 2021’in dördüncü çeyreğinde 90,3 milyon adede ulaştı ve %3,1’lik bir yıllık büyümeyi korudu. Lenovo, aynı dönemde 21,7 milyonun üzerinde satış gerçekleştirerek pazar payı açısından liderliğini sürdürdü.

2022 yılının ilk çeyreği için sevkiyat tahmini; talebin güçlü kalması ve bilgisayar bileşenleri üzerindeki baskının yavaş da olsa azalması nedeniyle iyimserliğini koruyor. Bu arada güç yönetimi IC, Wi-Fi ve I/O arayüzü IC gibi en önemli PC bileşenleri için tedarik açığı 2021’in 4. çeyreğinde daraldı. Yani şirketler bileşen envanteri biriktirmeye devam edecekler.

Pazar payı açısından Lenovo, %24’lük bir payla liderliğini sürdürüyor ve bu; 2020’nin 4. çeyreğine kıyasla biraz daha düşük olsa da; 2021’in 4. çeyreğinde 21,7 milyon ile hala en yüksek birim satışını temsil ediyor.

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Bu arada HP, bileşen sıkıntısının hafifletilmesi sayesinde; %20,5 pay ve yıllık %1 büyüme ile yakından takip ediyor. Ayrıca Amerikan şirketi tarafından satılan bilgisayar sayısı da marjinal bir büyüme kaydetti ve 2020’nin; 4. çeyreğinde 18,4 milyon birimden 2021’in dördüncü çeyreğinde 18,5 milyon adede yükseldi.

Ayrıca Dell, aynı dönemde yıllık %15’lik bir büyüme kaydederek; podyumda üçüncü sırada yer alıyor. Ve bu arada satışlarının çoğu mükemmel ticari/premium ürün stratejisinden kaynaklanıyor

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Apple, M1 Macbook’unun başarısı sayesinde 2021’in 4. çeyreğinde satışlarının 2020’nin aynı dönemine kıyasla; büyük ölçüde değişmediğini gördü. Nitekim Apple, pazar payı açısından büyük bir farkla Dell’in gerisinde kalıyor ve %7,2’lik bir pay alıyor. Bu arada 2021’in 4. çeyreğinde küresel PC sevkiyatlarına kalan katkı Asus ve Acer gibi markalardan geliyor. 

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KaynakCounterpoint Research

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