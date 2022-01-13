Lenovo, Bilgisayar Satışlarında Lider Marka Oldu!

Bilgisayar satışlarının, devam eden küresel çip sıkıntısı nedeniyle 2021’de düşmesini bekiyorduk. Ancak satışlar düşmek yerine dünya çapında büyüdü ve 341 milyon adede ulaştı.

Canalys’in son raporuna göre 2021 yılı için PC sevkiyatları; 2020’ye göre yüzde 15 ve 2019’a göre yüzde 27 arttı. 2021’in 4. çeyreği rakamları bir önceki yıla göre sadece yüzde 1 artmış olsa da, 2021 yine de 2012’den beri en iyi yıl oldu.

Canalys’in kıdemli analisti Ishan Dutt raporda: “Sürekli arz kısıtlamalarına rağmen; etkileyici bir 2020 boyunca pazarın çift haneli büyüme kaydetmesi için, son 12 yılda PC talebinin ne kadar güçlü olduğu hakkında çok şey söylüyor.” dedi.

Lenovo yüzde 24,1 pazar payı ile lider marka olurken; HP yüzde 21,7 pazar payı ile ikinci sırayı yakından takip ediyor. Dell yüzde 17,4 pazar payıyla üçüncü sırada yer alıyor.

Apple yüzde 8,5 pazar payıyla dördüncü sırada yer alırken; aynı zamanda yüzde 28,3 ile yıllık bazda en yüksek büyüme oranına sahipti. Acer yüzde 21,8 büyüme ile ikinci sırada yer alırken, sevkiyatlarda yüzde 7,1 pay ile beşinci sırada yer alıyor.