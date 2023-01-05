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Lenovo, Döner Menteşeli Bilgisayarını CES 2023’te Tanıttı!

Lenovo, ThinkBook Plus Twist'in bu yılın Haziran ayında 1.649 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sunmayı amaçlıyor. Döner menteşeyi kullanarak, ana ekran kullanıyor gibi hissediyorsunuz. Dönme hareketi oldukça pürüzsüz ve sertliği feda ediyormuş gibi hissettirmiyor. İşte o bilgisayar hakkındaki herşey...

Ayşen Sıla

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Döner menteşeli bir dizüstü bilgisayar mı dediğinizi duyar gibiyiz? Mühendislik açısından mükemmel hissettiren bir dizüstü bilgisayar konseptlerinden biri, ancak iyi bir ürün olup olmadığı son derece tartışmalı.

Bahsettiğimiz bilgisayar ünlü bilgisayar üretici Lenovo‘nun bir girişimi olarak karşımıza çıkıyor. CES 2023‘te duyurulan bu yeni bilgisayar ThinkBook Plus Twist olarak adlandırılıyor ve tamamen döner bir menteşe taşıyor.

Lenovo ThinkBook Plus Twist

12 inçlik bir e-mürekkep ekranı, geçmişte ThinkBook Plus dizüstü bilgisayarlarda gördüğümüz bir şey olan dizüstü bilgisayarın kapağını süslüyor. Bu sefer bir dizüstü bilgisayarda bulunan ilk renkli e-mürekkep ekranı elde ediyoruz. Bu da harika, çünkü Lenovo bu e-mürekkep ekranı sadece PDF okumaktan daha fazlası için tasarlamış

ces-lenovo-thinkbook-twist-36

Bu nedenle, döner menteşeyi kullanarak, ana ekran kullanıyor gibi hissediyorsunuz. Dönme hareketi oldukça pürüzsüz ve sertliği feda ediyormuş gibi hissettirmiyor. Bu bir hile ise, kesinlikle iyi inşa edilmiş bir şey olduğunu belirtmekta fayda var.

En önemlisi de iki farklı yenileme hızı bulunuyor. “Kalite modu” daha iyi görünüyor, ancak 6 Hz’de kilitlendiğinden yalnızca okuma için. “Hız modu” 12 Hz’de daha hızlı ve bu da onu iş için daha kullanışlı hale getiriyor.

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Uzun pil ömrü vaat etmiyor. Örneğin, pil ömrü %25’e düşene kadar standart OLED ekranda çalışabiliyor ve ardından e-mürekkep ekranında çok daha uzun süre çalışmaya devam edebilirsiniz.

Lenovo, toplam pil ömrü hakkında henüz belirli bir bilgi vermedi. Fakat dönen menteşe kendi başına harika olsa da pil ömrü bir dizüstü bilgisayarda en önemli şey olduğu için hala bir belirsizlik söz konusu.

Lenovo, ThinkBook Plus Twist’in bu yılın Haziran ayında 1.649 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sunmayı amaçlıyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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