Lenovo Dört Ekran Destekli Xiaoxin Mini PC’yi Tanıttı!

Lenovo kısa süre önce, kompakt ancak yüksek performanslı bir cihaz olan Xiaoxin Mini PC’nin yakında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Xiaoxin Mini PC’nin, güçlü özellikleri ve küçük form faktörü nedeniyle teknoloji endüstrisinde büyük ilgi uyandırması bekleniyor.

Yeni Lenovo Xiaoxin Mini PC, üst kapağındaki çapraz şerit deseniyle şık bir tasarıma sahiptir ve bu da ona farklı ve modern bir görünüm veriyor. Ön panel, USB-A, USB-C ve 3,5 mm ses arabirimi dahil olmak üzere çeşitli bağlantı seçenekleriyle donatılmış ve çok çeşitli çevre birimleriyle uyumluluk sağlıyor.

Bu Mini Masaüstünün göze çarpan özelliklerinden biri, dört adede kadar ekran bağlantısını destekleyebilmesi. Bu, çoklu görev ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için birden çok ekrana ihtiyaç duyan kullanıcılar için mükemmel bir seçim sağlıyor.

Kompakt boyutuna rağmen Lenovo Xiaoxin Mini PC, performanstan ödün vermiyor. Küçük bir form faktöründe etkileyici bilgi işlem gücü sağlayan Intel’in 13. nesil Core işlemcisine sahip. Güçlü işlemciye ek olarak, Mini Masaüstü, 115 W’lık maksimum anlık güce ve 150 W platin dereceli bir güç kaynağına sahip yerleşik bir güç kaynağı tasarımı benimsiyor. Bu verimli güç çözümü, enerji tüketimini en aza indirirken istikrarlı performans sağlıyor.

Lenovo Xiaoxin Mini PC, Microsoft Windows 11 Home Chinese Edition işletim sistemi ile geliyor. Bu, kullanıcıların Microsoft’un en son özelliklerine ve güncellemelerine erişmesini sağlayarak kutudan çıkar çıkmaz sorunsuz bir bilgi işlem deneyimi sağlıyor. Lenovo Xiaoxin’in Mini PC’sinin fiyatı henüz açıklanmadı.