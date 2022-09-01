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Lenovo IdeaPad 5i Chromebook Piyasaya Çıktı!

Lenovo IdeaPad 5i Chromebook, Avrupa'da 549 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Dizüstü bilgisayar 180 derece menteşeye ve 1080p web kamerasına sahip. MaxxAudio destekli 2 x 2W stereo hoparlör barındırıyor. Tek bir renk seçeneğiyle geliyor ve 1,86 kg ağırlığında. Chromebook, 4 GB veya 8 GB LPDDR4x RAM ile geliyor.

Ayşen Sıla

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Lenovo-IdeaPad-5i-Chromebook

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Lenovo, IdeaPad 5i Chromebook adlı yeni bir Chrome OS dizüstü bilgisayarı duyurdu. Büyük boyutlu dizüstü bilgisayar, Google’ın yazılımını çalıştıran bir makinede ihtiyaç duyulan hemen hemen her şeyi vaat ediyor.

Lenovo IdeaPad 5i Chromebook

Temel model Intel Pentium 8505 işlemci tarafından desteklenirken, daha yüksek sürümde 12. Nesil Intel Core i3-1215U işlemci yer alıyor.

Chromebook, 4 GB veya 8 GB LPDDR4x RAM ile geliyor. Dört bellek seçeneğine sahip. eMMC versiyonu 64GB veya 128GB depolama ile gelirken, SSD modeli 256GB veya 512GB depolama ile geliyor.

Ayrıca, iki ekran seçeneğiyle geliyor ancak 16 inç boyutu, 16:10 en boy oranı ve LCD paneli ikisinde aynı kalıyor. Daha ucuz sürüm FHD çözünürlük, 300 nit parlaklık, %45 NTSC renk gamı ​​ve 60Hz yenileme hızı vaat ediyor. Öte yandan, daha pahalı model 2,5K çözünürlük, 350 nit parlaklık, %100 sRGB renk gamı ​​ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Lenovo-IdeaPad-5i-Chromebook

Dizüstü bilgisayar 180 derece menteşeye ve 1080p web kamerasına sahip. MaxxAudio destekli 2 x 2W stereo hoparlör barındırıyor. Tek bir renk seçeneğiyle geliyor ve 1,86 kg ağırlığında.

Yeni Lenovo dizüstü bilgisayardaki bağlantı seçenekleri arasında WiFi 6E, Bluetooth 5.0, 2 x USB 3.1 Gen 2 Type-C ve 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A yer alıyor. Ayrıca birleşik ses jakı, MicroSD kart yuvası ve Kensington nano güvenlik yuvası da var. Lenovo IdeaPad 5i Chromebook, Avrupa’da 549 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

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