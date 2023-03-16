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Lenovo IdeaPad Duet 5 Satışa Çıktı – İşte Tüm Detaylar!

IdeaPad Duet 5'in ayrıntıları şu anda hala bilinmiyor ancak 12. nesil Core i5-1235U ile Xiaoxin Duet 2022'nin 869 dolar fiyat etiketine sahip olması nedeniyle bu modelin biraz daha profesyonel olmasını bekliyoruz.

Ayşen Sıla

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Önde gelen bilgisayar üretim markası Lenovo, yeni IdeaPad Duet 5 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarı tanıttı. Yeni dizüstü bilgisayar, önceki modele göre bazı yükseltmelerle birlikte geliyor; bunlardan biri, 13. nesil Intel Core serisi işlemcinin kullanılması diyebiliriz.

Dizüstü bilgisayarın daha sonra Ağustos 2022’de piyasaya sürülen Xiaoxin Duet 2022 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarın üst model, olarak Xiaoxin Duet 2023 olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yapılandırma açısından, IdeaPad Duet 5 2’si 1 arada dizüstü bilgisayar, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe, 500 nit parlaklığa ve %95 DCI-P3 renk gamına sahip 12,4 inç ekrana sahip. 13. nesil Core U serisi işlemciler, 16 GB LPDDR4x-4266 bellek ve 512 GB SSD ile eşleştirilmiş en üst modelde Core i7-1355U içeriyor.

IdeaPad-Duet-5-1

Ekran ayrıca dokunmatik işlevi destekliyor ve tablet olarak kullanım için klavyeden ayrılabiliyor. Arabirimler açısından tablet, iki adet USB-C bağlantı noktası ve bir 3,5 mm kulaklık girişi içeriyor. Ultra ince tablet tarzı tasarım şu anlama geliyor:

IdeaPad Duet 5’in ayrıntıları şu anda hala bilinmiyor ancak 12. nesil Core i5-1235U ile Xiaoxin Duet 2022’nin 869 dolar fiyat etiketine sahip olması nedeniyle bu modelin biraz daha profesyonel olmasını bekliyoruz.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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