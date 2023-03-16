Lenovo IdeaPad Duet 5 Satışa Çıktı – İşte Tüm Detaylar!

Önde gelen bilgisayar üretim markası Lenovo, yeni IdeaPad Duet 5 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarı tanıttı. Yeni dizüstü bilgisayar, önceki modele göre bazı yükseltmelerle birlikte geliyor; bunlardan biri, 13. nesil Intel Core serisi işlemcinin kullanılması diyebiliriz.

Dizüstü bilgisayarın daha sonra Ağustos 2022’de piyasaya sürülen Xiaoxin Duet 2022 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarın üst model, olarak Xiaoxin Duet 2023 olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yapılandırma açısından, IdeaPad Duet 5 2’si 1 arada dizüstü bilgisayar, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe, 500 nit parlaklığa ve %95 DCI-P3 renk gamına sahip 12,4 inç ekrana sahip. 13. nesil Core U serisi işlemciler, 16 GB LPDDR4x-4266 bellek ve 512 GB SSD ile eşleştirilmiş en üst modelde Core i7-1355U içeriyor.

Ekran ayrıca dokunmatik işlevi destekliyor ve tablet olarak kullanım için klavyeden ayrılabiliyor. Arabirimler açısından tablet, iki adet USB-C bağlantı noktası ve bir 3,5 mm kulaklık girişi içeriyor. Ultra ince tablet tarzı tasarım şu anlama geliyor:

IdeaPad Duet 5’in ayrıntıları şu anda hala bilinmiyor ancak 12. nesil Core i5-1235U ile Xiaoxin Duet 2022’nin 869 dolar fiyat etiketine sahip olması nedeniyle bu modelin biraz daha profesyonel olmasını bekliyoruz.