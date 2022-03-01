Lenovo IdeaPad Gaming 3 2022 Serisi Satışa Çıktı!

Lenovo IdeaPad Gaming 3 dizüstü bilgisayar, görünüşte uygun bir fiyatla birlikte oyun dizüstü bilgisayarının tasarım ve performans mimarisindeki bazı önemli değişiklikleri yansıtıyor. 2022 IdeaPad Gaming 3 serisi, iki adet Intel 12. Nesil destekli model ve iki AMD Ryzen 6000 serisi donanımlı model içeriyor. IdeaPad Gaming 3 serisi için 15,6 inç ve 16 inç olmak üzere iki boyutta görücüye çıkıyor.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 2022

16 inçlik modeller, 16:10 en-boy oranına sahip. Ayrıca ekran çözünürlüğü; oyun ve diğer uygulamalar için daha iyi bir dikey alan sunan 2560 x 1600’e kadar çıkıyor. Ancak 16:10 en boy oranı, 16:9 standardıyla üretilmiş TV veya filmleri izlemek için uygun değil.

CPU ve boyuta göre özellik çeşitliliğinin yanı sıra; Lenovo IdeaPad Gaming 3 dizüstü bilgisayarların her biri tasarım açısından benzer görünüyor. Intel tabanlı modeller IdeaPad Gaming 3i olarak adlandırılırken; AMD tabanlı modeller IdeaPad Gaming 3 adıyla satışa çıkıyor.

IdeaPad Gaming 3 serisinin bellek yapılandırması; 32 GB’a kadar DDR4 3200 MHz RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı içeriyor. Ayrıca IdeaPad Gaming 3i ve 3 modelleri, RTX 3060 tabanlı model dışında Thunderbolt 4’ü destekliyor. IdeaPad Gaming 3i’nin grafikleri, AMD işlemcilerle çalışan modellerden çok daha iyi.

Boyut olarak, 16 inçlik model, 15,6 inçlik modellerden daha ince bir tasarıma sahip. Bu arada fiyatlandırmaya göre, IdeaPad Gaming 3i 989,99 dolardan başlıyor, AMD tabanlı modeller ise 929 dolardan başlıyor. 16 inçlik model 1.489 dolardan başlıyor. IdeaPad Gaming 3 serisi, Nisan ve Haziran 2022’de ortaya çıkacak.