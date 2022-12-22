Lenovo Ideapad Slim 5 dizüstü bilgisayarlar satışa çıktı

Lenovo kısa süre önce Ideapad Flex 3i, Ideapad Pro 5 serisi dizüstü bilgisayarlar, yeni ThinkVision mini-LED monitörler, 4K Pro web kamerası gibi birçok yeni dizüstü bilgisayarı ve aksesuarı piyasaya sürdü. Marka ayrıca en son nesil IdeaPad Slim 5i dizüstü bilgisayarların teknik özelliklerini, fiyatlandırmasını da açıkladı.

Lenovo Ideapad Slim 5

Markanın yeni Ideapad Slim 5 serisi, AMD Ryzen 7000 U serisi işlemciler ve IPS LCD’nin yanı sıra OLED ekran seçenekleriyle geliyor. 14 inç ve 16 inç boyutlarında sunulan yeni Slim 5 modelleri ayrıca ek güvenlik önlemleri ve pil ömrünü iyileştiren ve performansı dinamik olarak ayarlayan bir AI Engine Smart Power işlevi içeriyor.

Seride ÿç farklı Ryzen işlemci seçeneği var: Hepsi Zen 3 çekirdeklerini RX Vega grafikleriyle birleştiren Ryzen 7 7730U, Ryzen 5 7530U ve Ryzen 3 7330U sürümleri. Bunlarla birlikte hem 8 hem de 16 GB DDR4 RAM ve 1 TB’a kadar PCIe NVMe SSD depolama kullanılabiliyor.

14 inçlik model, ekranlar için iki IPS seçeneğine ek olarak bir OLED seçeneği içerirken, 16 inçlik model yalnızca iki IPS seçeneği sunuyor. 14 inçlik OLED, 400 nit parlaklık, 1920 x 1200 çözünürlük, %100 DCI-P3 renk gamı ​​ve 60 Hz yenileme hızıyla dikkat çekiyor.

Ayrıca %45 NTSC renk gamına sahip 1920 x 1200 IPS ekran ve 60 Hz yenileme hızı, 300 nit parlaklık ve %100 sRGB renk gamına sahip 2240 x 1400 IPS panel bulunuyor. Lenovo, 16 inç boyutunda iki IPS ekran sunuyor: 350 nit parlaklığa ve %100 sRGB renk gamına sahip 2560 x 1600 IPS ve 300 nit parlaklığa, 60 Hz yenileme hızına ve %45 NTSC renk gamına sahip 1920 x 1200 IPS. TÜV düşük mavi ışık ve SGS Eye Care ekran sertifikaları her ekrana dahil.

Dizüstü bilgisayarların diğer özellikleri arasında IR ve ToF sensörlerine sahip bir FHD web kamerası ve bir gizlilik kapağı, isteğe bağlı bir parmak izi sensörü, 2 x 2 W Dolby Audio hoparlörler ve Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.1 bağlantısı yer alıyor. Dizüstü bilgisayarlarda sunulan bağlantı noktaları arasında 2x USB-C 3.2 Gen 1 (tam işlevli), 2x USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 1.4 video çıkışı, birleşik ses girişi ve bir miniSD kart okuyucu bulunuyor.

Modeline bağlı olarak dizüstü bilgisayarda 47 / 56,6 / 75,4 Wh pil yer alacak. Lenovo’nun yeni IdeaPad Slim 5 dizüstü bilgisayarları, Mayıs 2023’ten itibaren her iki boyut için de 799 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.