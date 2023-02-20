Lenovo Kaitian N8 Serisi Dizüstü Bilgisayar Satışa Çıktı!

Çinli teknoloji şirketi Lenovo, ana pazarı Çin’de Kaitian N8 serisi olarak bilinen yeni bir dizüstü bilgisayar serisini piyasaya sürdü. Yeni dizüstü bilgisayar serisi yerli Zhaoxin Kaixian KX-6000 işlemci ile donatıldı ve bu serinin yalnızca Çin’e özel bir seri olma potansiyelini ortaya koyuyor.

Yeni dizüstü bilgisayarın belki de en ilginç özelliği, Çin merkezli bir yarı iletken şirketi olan Zhaoxin tarafından üretilen işlemcisi. Kaixian KX-6000 işlemci, 16nm işlemle üretilen ve maksimum 2,7 GHz saat frekansına sahip sekiz çekirdekli bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor. İşlemci, 16 GB çift kanallı DDR4 bellek ve 512 GB NVMe SSD ile eşleşiyor. Ayrıca, 4K çözünürlüğü ve 4K video sabit kod çözmeyi destekleyen bir grafik kartı ile donatılmış.

Tasarım açısından, Kaitian N8 Serisi dizüstü bilgisayar, CNC son işlem gövdesi kullanılarak üretilmiş 14,6 mm tamamen metal uzay grisi gövdeye sahip. Dizüstü bilgisayarın ağırlığı 1,29 kilogram ve son derece hafif.

2240 x 1400 piksel çözünürlüğe ve %91 ekran oranına sahip 14 inç IPS HD ekrana sahip. Ekran, parlama önleyici göz korumasını, flaşsız ve %100 sRGB renk gamını destekliyor. 180 dereceye kadar açılabilen laptop, tablet modunda da kullanılabiliyor.

Ayrıca Lenovo Kaitian N8, WiFi 6+ ve Bluetooth 5.0‘ı destekliyor. Gövdede kullanılanla aynı renkte kirlenme önleyici kaplamaya sahip akıllı arkadan aydınlatmalı bir klavye ile donatılmış.

Dizüstü bilgisayarda süper geniş, ipeksi bir cam dokunmatik yüzey, parmak izi tanıma, sabit disk şifreleme, USB akıllı koruma + tek tuşla kurtarma bulunuyor. 61Wh pil ile çalışıyor.