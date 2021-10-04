Lenovo Legion Play – Yeni Bir Android El Konsolu

Bir Lenovo Android el konsolunu gösteren ilginç bir yeni sızıntı ortaya çıktı. Legion Play, Lenovo’nun Valve’in Steam Deck‘ine ve Nintendo’nun Switch serisine cevabı olacak. Lenovo’nun konsolunun, Liliputing tarafından Lenovo’nun web sitesinden alınan kanıtların gösterdiği gibi MWC 2021’de piyasaya sürülmesi amaçlandı, ancak bunun neden olmadığı bir sır olarak kaldı.

Legion Play, kullanıcıların mobil oyunlar oynamasına ve PC oyun kütüphanesini tek bir cihazda yayınlamasına olanak tanıyan AAA oyun için tasarlanmış bir Android bulut oyun konsolu olarak tanımlanıyor. Cihaz, HDR 10 desteği ve 16:9 en boy oranı ile 7 inç FHD ekrana sahip. Ayrıca çift hoparlör, çıkarılabilir olmayan yerleşik kontrolörler ve 7.000 mAh pil bulunuyor.

Konsol, Android’in değiştirilmiş bir sürümünü çalıştırıyor gibi görünüyor ve ekranlardan biri Nvidia’nın GeForce Now platformunu desteklediğini gösteriyor. Cihazda hangi diğer oyun akış hizmetlerinin destekleneceği ve arkasındaki donanım detayları ile ilgili başka bilgi bulunmuyor.