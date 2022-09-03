Lenovo Legion Y32p-30 Oyun Monitörü Satışa Çıktı

Lenovo, IFA 2022’de reklam öğelerinin de kullanabileceği yeni bir oyun monitörünü piyasaya sürdü. Yeni Legion Y32p-30, 4K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı gibi öne çıkan özelliklerle birlikte geliyor.

Lenovo Legion Y32p-30, 3.840 x 2.160p çözünürlük, 16:9 en boy oranı ve 144Hz yenileme hızı ile 31,5 inç 4K IPS panele sahip. Lenovo’ya göre, Y32p-30’u bir WLED arka ışığı ve parlama önleyici bir panel ile donatıldı.

Şirket, bu yeni ekranla etkileyici bir 0,2 ms yanıt süresine (MPRT) sahip olduğunu iddia ediyor. Bunun dışında Legion Y32p-30, 1.000:1 kontrast oranına ve 400 nit tepe parlaklık seviyesine sahip. Display HDR 400 sertifikası ile birlikte geliyor ve 10 bit renk derinliği vaat ediyor.

Reklam öğeleri için ekran, %90 DCI-P3 ve %99 sRGB renk alanı kapsamı vaat ediyor. Delta E<2 renk doğruluğunu sağlamak için fabrikadan kalibre edilmiş olarak geliyor. Ekranda ayrıca 16 yerel karartma bölgesi ve ‘Doğal Düşük Mavi Işık’ modu da var.

Lenovo, modern oyun konsolları ve üst düzey grafik kartlarıyla uyumluluk için iki HDMI 2.1 bağlacı sağlıyor. Benzer şekilde, Legion Y32p-30, tek bir DisplayPort 1.4 bağlantısının yanı sıra DisplayPort Alt Modunu destekleyen ve dört PCIe hattında toplam 32.4 Gbps bant genişliğine sahip bir USB Type-C bağlantı noktası vaat ediyor.

Ek olarak, harici ses ekipmanı kullanmayı düşünüyorsanız, ekran çeşitli standartlarda beş USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası ve çift 5 W hoparlör veya 3,5 mm ses çıkışı sağlıyor.

Lenovo, Legion Y32p-30 için bir çıkış tarihi onaylamadı, ancak 2023’te satışa çıkacak. Ancak, piyasaya çıktığında şirket, monitörün 999 Euroya mal olacağını söylüyor.