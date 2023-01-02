Lenovo Legion Y700, Küresel Pazarda Satışa Hazırlanıyor!

Şubat 2022’de Lenovo, Legion Y700 tableti Çin pazarında piyasaya sürdü. Cihaz henüz Çin pazarından başka bir yerde satışa çıkmadı, ancak yakın zamanda markanın web sitesinde görüldü. Yani yakında başka ülkelerde de satışa çıkacak.

Legion Y700, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 240 Hz dokunma örnekleme hızına sahip LCD ekrana sahip 8,8 inçlik bir tablet. Ayrıca, DCI P3 renk gamının %100’ü destekleniyor. Tablet, üstün yapı kalitesine ve minimalist bir görünüme sahip.

İçinde bir Qualcomm Snapdragon 870 işlemci, 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama bulunuyor. 45 W hızlı şarj sağlayan büyük 6.550 mAh pil paketi, cihaza güç sağlıyor. Cihazda, 8500 milimetrekare buhar odalı özel bir soğutma sistemi var. Legion Y700’de ön tarafta 8 megapiksel özçekim kamerası ve LED ışıklı arka tarafta 13 megapiksel kamera bulunuyor.

Tablet ayrıca oyun modundayken kaynak izleme penceresi için ayrı bir anahtara, 3,5 mm kulaklık girişine, ses seviyesi anahtarına ve güç düğmesine de sahip. Bu tableti yakında ülkemizde de görmeyi diliyoruz.