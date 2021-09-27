Lenovo Smart Projector T500 Satışa Sunuldu!

Lenovo dün orta sınıf segmentinde yerleşik yeni bir akıllı projektörü tanıttı. Ürün Lenovo Smart Projector T500 olarak adlandırılıyor. Kompakt bir boyut benimseyen cihaz, yüksek çözünürlük ve ultra yüksek parlaklık sunuyor.

Lenovo Smart Projector T500

Lenovo Smart Projector T500, birinci sınıf kumaşlara sarılmış dalgalı dokuyla süslenmiş saf beyaz bir görünüme sahip. Renk kolayca solmuyor ve ev stiline iyi uyum sağlıyor.

T500, DLP projeksiyon teknolojisine sahip ve 1,05 milyon mikro aynalı 0,33 inç DMD dijital mikro ayna çipi ile donatılmış. 1080p fiziksel çözünürlüğe ulaşabiliyor ve 4K çözünürlükle uyum sağlıyor.

Cihaz ayrıca HDR10, HLG ikili yüksek dinamik kod çözme ve yeni nesil EEP görüntü kalitesi motorlarını da destekliyor. Projektörün kontrast oranı 1000:1 olarak belirtiliyor ve parlaklık, ev projektörlerinde oldukça yüksek olan 1400 ANSI lümen kadar yüksek.

1,2:1 projeksiyon oranı, 16:9 projeksiyon en boy oranı ve 0,8-8 metrelik bir projeksiyon mesafesi kullanıyor. Önerilen projeksiyon boyutu 60-120 inç ve ayarlanabiliyor odak aralığı 20-300 inç olarak belirtiliyor. Otomatik çok yönlü odaklamayı ve otomatik yamuk yanı sıra kablosuz projeksiyonu destekliyor.

Smart Projector T500, 740ml ses boşluğu, Dolby Audio ve DTS ses sertifikasına sahip iki adet 8W tam aralıklı hoparlörle geliyor. Ayrıca bağımsız Bluetooth ses modunu da destekliyor.

İşlemci açısından T500, 2 GB DDR belleğe, 32 GB eMMC flash belleğe sahip dört çekirdekli Morningstar T972-H işlemci tarafından destekleniyor. Çift bantlı Wi-Fi desteğine sahip ve optik makine sıcaklığı 50°C kadar düşük olan dört bakır borulu yerleşik üç boyutlu bölme soğutma sistemi ile donatılmış. Cihazın fiyatı 605 dolar olarak belirtildi.