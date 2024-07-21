Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Lenovo Tablet Xiaoxin Pad Pro 12.7 Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı Teknoloji Haberleri Lenovo Tablet Xiaoxin Pad Pro 12.7 Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı Emine Emre 3 Görüntüleme

Global pazarda güçlü bir yere sahip olan Çin menşeli Lenovo, yeni tableti ile gündeme geldi. Güçlü ve yüksek performans deneyimi sunan cihazları ile bilinen Lenovo, Xiaoxin Pad Pro 12.7 tabletini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Temmuz ayı sonlarına doğru kullanıcıya sunulacak olan Lenovo tablet Xiaoxin Pad Pro 12.7 özellikleri ortaya çıkmaya başladı. İşte Xiaoxin Pad Pro’nun özellikleri…

Lenovo Tablet Xiaoxin Pad Pro 12.7 Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı

Tablet kullanıcılarının en önem verdikleri detaylardan biri performans diğeri de batarya ömrü olabilir. Güçlü cihazları ile bilinen Lenovo, yeni tableti Xiaoxin Pad Pro 12.7’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Xiaoxin Pad Pro 12.7 tabletinin alameti farikası bataryası diyebiliriz. Lenovo’nun bu yeni tableti 10.200 mAh’lık bir bataryayla geliyor.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

10.200 mAh gücüne sahip olan pilin yaklaşık 80 güne kadar bekleme süresi sunacağı söylenmekte. 45 W’lik hızlı şarj desteği olan cihazın batarya konusunda kullanıcısına muhteşem bir konfor sunması beklenmekte. Tabletin performans kısmına baktığımızda ise oldukça güçlü bir işlemci görmekteyiz. Bu kapsamda cihazın MediaTek Dimensity 8300 yonga setine sahip olacağı belirtilmekte.

4 nm üretim sürecinden geçen çip seti 1 adet 3.35 GHz hızında ARM Cortex-A715 çekirdeğine, 3 adet 3.0 GHz hızında ARM Cortex-A715 çekirdeğe ve 4 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeğine sahip. Bunların yanı sıra grafik birimi kısmında ise yonga seti Mali-G615 MC6 barındırmakta. Cihazın RAM ve depolama alanı bilgileri henüz belli değil ama 8 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanı ile gelmesi beklenmekte.

Lenovo Tablet Super Connectivity Özelliği ile Geliyor

Bunların yanı sıra Xiaoxin Pad Pro 12.7 tabletinde LPDDR5x bellek ve UFS 4.0 depolama alanı özellikleri bulunacak ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi henüz RAM ve depolama alanı özelikleri kesin belli değil. Tabletin ekran kısmında ise 2K çözünürlük sunan 12.7 inç büyüklüğünde bir panelin yer alması bekleniyor. Ayrıca Lenovo’nun üstün teknolojili bu yeni cihazında “süper bağlantı” özelliği bulunacak. Super Connectivity özelliği sayesinde Lenovo cihazları arasında bağlantı kurularak dosya aktarımı sağlanabilecek.