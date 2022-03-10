Lenovo ThinkPad E15 ve E14 G4 Sessiz Sedasız Görücüye Çıktı

Lenovo piyasaya yeni bir ThinkPad serisi sundu ve oldukça ucuzlar. Lenovo ThinkPad E15 ve E14 G4, bu yıl daha küçük işlemcilere ve güncellemelere sahip olacak bütçe odaklı laptoplar olarak karşımıza çıkıyor.

Bu yeni dizüstü bilgisayarlar, mevcut tüm pazarlama fırsatlarını sunan daha ünlü ve oldukça pahalı modellerin aksine; Lenovo’nun resmi bir duyurusu olmadan piyasaya çıktı. Lenovo ThinkPad E15 Gen 4, 15 inçlik bir dizüstü bilgisayar, E14 Gen 4 ise 14 inçlik bir ekrana sahip.

Lenovo’nun neden resmi bir basın açıklaması bile yapmadan; en yeni ThinkPad’leri sessizce satışa sunduğu belli değil. Ancak bu, modellerin popülaritesinden hiçbir şey eksiltmiyor. Ucuz fiyatları, modellere olan ilgiyi artırıyor. Bununla birlikte; yeni modellerin kendi başlarına herhangi bir yeni özellikle gelmediğini ve önceki modellerden yalnızca küçük güncellemeleri yansıttıklarını belirtelim.

ThinkPad’in önceki modellerinde olduğu gibi 16:9 en boy oranı vaat ediyorlar. Her iki model de beklenenden çok uzak görünen USB 2.0 bağlantı noktasına sahip. Ancak, önceki modelde Rembrandt’ın yerini alan Ryzen 5000 Barcelo-U serisi ile işlemciler farklı.

Bu modeller, Ryzen 6000 ile karşılaştırıldığında sınırlı işlevselliğe sahip. Bununla birlikte, uygun fiyat, ThinkPad E14 ve E15 G4 için en önemli faktör diyebiliriz. Bilgisayarın detayları ve fiyatı henüz ortaya çıkmadı.