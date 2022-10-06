Lenovo Thinkpad X1 Carbon 30th Anniversary Edition Satışa Çıktı

Yaklaşık 30 yıl önce IBM, COMDEX etkinliği sırasında ThinkPad adlı yeni PC markasını tanıtmıştı. Ve şimdi Lenovo, özel ambalajında ​​gelen ThinkPad X1 Carbon 30th Anniversary Edition ile 30. yılını kutluyor.

ThinkPad markası 2005’ten beri Lenovo’ya ait ve şu anda piyasadaki en tanınmış dizüstü bilgisayar markalarından biri. Seri, klasik siyah tasarımı ve kırmızı TrackPoint’i sayesinde son derece ikonik. Şirket, 10’undan bu yana yeni bir özel yıl dönümü modeli de tanıttı ve bu yıl ThinkPad X1 Carbon Gen 10’a sahibiz. Marka, dünya genelinde sınırlı sayıda model satıyor.

Bu rakamın 1000’i Japon pazarına, geri kalan 5000’i ise dünyanın geri kalanına ayrılmış durumda. ABD’deki potansiyel alıcılar, bu dizüstü bilgisayarı Intel Core i7-1260P kullanan model ve üst düzey Core i7-1270P olmak üzere iki modelle bulabilirler. Kullanıcılara ayrıca 32 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar SSD depolama alanı sunulacak.

Yeni Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 30. Yıldönümü Sürümü, yaklaşık 3.440 dolarlık yüksek bir başlangıç ​​fiyat etiketi ile şirketin resmi web sitesinde zaten mevcut. Daha güçlü yapılandırma 4,170 ABD Dolara kadar mal oluyor. Ancak bu fiyatlar sitede sunulan indirim seçeneğine göre değişiklik gösteriyor.