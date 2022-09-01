Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2 Görücüye Çıktı

Birkaç yıl önce Lenovo, dünyanın katlanabilir ekranlı ilk bilgisayarı olarak ThinkPad X1 Fold’u piyasaya sürmüştü. Şimdi şirket, Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2 adlı cihazın yeni bir sürümünü duyurdu.

Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2

İlk nesil ürün bir konsept gibi görünüyordu ve geri bildirimleri dikkate aldıktan sonra şirket bu ikinci nesil ürünü duyurdu. Şirket, bu yeni cihazdaki hemen hemen her şeyi önceki mdoele kıyasla yükseltti veya geliştirdi.

Lenovo ThinkPad X1 Fold’un öne çıkan özelliği ekranı. Cihaz, 2024 x 2560 piksel ekran çözünürlüğüne sahip 16,3 inç katlanabilir Samsung OLED ekrana sahip. 600nit parlaklık, %100 DCI-P3, Dolby Vision ve Kalem destekli On-cell Touch vaat ediyor.

Katlandığında, cihaz 12 inçlik bir ekrana küçülüyor ve bir Bluetooth klavye ile geliyr, bu da gerçek bir dizüstü bilgisayar gibi hissettiriyor. Karşılaştırma için, orijinal X1 Fold, katlandığında 8 inç küçülen 13,3 inç ekrana sahipti.

Cihaz en yeni Intel 12. nesil U serisi Core i5 ve Core i7 vPro işlemciler tarafından destekleniyor ve daha iyi performans için on çekirdek sunuyor. 32 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB SSD ile geliyor.

İkisi Thunderbolt 4‘ü destekleyen üç adet USB Type-C bağlantı noktası var. Şirket ayrıca LTE’li 5G Sub 6 için bir Nano-SIM tepsisi seçeneği de ekliyor. Dolby Atmos ile üç hoparlör var.

Dizüstü bilgisayar, güvenlik için isteğe bağlı Intel VSC (Görsel Algılama Denetleyicisi) ile 5 megapiksel RGB+IR kameraya sahip. Fiyatı ise 2500 dolardan başlıyor.