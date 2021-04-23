Lenovo ThinkPad X13 2021 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Lenovo aynı şekilde şık ve hafif dizüstü bilgisayar olan ThinkPad X13 2021‘i duyurdu. Dizüstü bilgisayar ilk olarak bu yıl Şubat ayında küresel pazar için duyrulmuştu. Serideki iki model Çin için üretilmiş ve Intel Core i5 ile 11. nesil Intel Core i7 işlemcilerden güç alıyor.

ThinkPad X13 2021, iş yöneticileri ve hareket halindeyken çalışma alanlarına hızlı erişim ihtiyacı duyan kişiler için bir mobil seyahat arkadaşı olarak uygun, taşınabilir bir dizüstü bilgisayar. ThinkPad X13 2021, eski modellerden birkaç önemli alanda iyileştirmeler sunarak mükemmel işlem kapasitesi ve yüksek kaliteli grafik ve gelişmiş bellek kapasitesi sunuyor.

Lenovo ThinkPad X13 2021, çok daha gelişmiş bir 16:10 2K ekrana sahip; temel sürüm bir Intel Core i5 işlemci üzerinde çalışırken, imza sürümü 11. nesil Intel Core i7 işlemci tarafından destekleniyor. Core i5 sürümü yaklaşık 1.232 dolara satılırken, 32GB RAM ve 2TB belleğe sahip çok geliştirilmiş Core i7 sürümü 2.464 dolar fiyatla satılacak.

X13 2021, performansı ve taşınabilirliği en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış. Etkileyici hafif dizüstü bilgisayarlar, günlük iş yüklerini kolayca ortadan kaldırmak için kullanıcılarına her zaman açık, her zaman bağlı bir teknoloji sunuyor.