Lenovo ThinkPad Z13, Yeni AMD İşlemcisiyle Görücüye Çıkıyor!

Lenovo ThinkPad Z13, markanın AMD Ryzen 6000 işlemcili ilk ThinkPad modeli olarak piyasaya çıktı. ThinkPad Z13, 2011’den itibaren Intel opsiyonlu ThinkPad X1 serisine rakip olacak.

Yeni ThinkPad Z serisi, ürün yelpazesinde yalnızca AMD’ye özel ThinkPad’ler sunmak için Lenovo ve AMD arasında bir işbirliği olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Intel, bu modellerden biri olan ThinkPad X1 Nano ile Lenovo ile birlikte geliştirmeye devam ediyor.

Lenovo ThinkPad Z13, X1 serisinden farklı bir tasarımı yansıtan kompakt bir dizüstü bilgisayar. Şirket, ThinkPad dizüstü bilgisayarlarına yeni kullanıcılar çekmeyi hedefliyor. Gözden geçirilmiş bir klavye düzenine; kasa için farklı malzemelere ve yeni bir dokunsal dokunmatik yüzeye sahip.

Dokunmatik yüzey, ThinkPad TrackPoint için özel düğmeler olmadan tasarlanmış. AMD Ryzen 6000 serisi CPU, ThinkPad Z13’te yer alıyor. Temel model Ryzen 5 Pro 6650U’ya sahip olacak ve yakın tarihli bir kıyaslama incelemesi, ThinkPad X1 Carbon Gen 10‘dan biraz daha yüksek olduğunu gösteriyor. Z13, Apple MacBook Air M2’den daha iyi performans gösterdi. Ancak Dell XPS 13 Plus tarafından gölgede kaldı.

ThinkPad Z13’ün kıyaslama inceleme sonuçları umut verici görünüyor. Dizüstü bilgisayardaki diğer birkaç test, piyasaya sürülmesine doğru ilerlerken daha sonra ortaya çıkacak. ThinkPad Z13’ün olası lansman tarihi ve tüm özellikleri hakkında henüz resmi bir ayrıntı yok.