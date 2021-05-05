Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021, Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Lenovo, geçtiğimiz ay Windows ile çalışan yeni cihazları duyurduğu bir etkinlik düzenledi. Birçoğu Çinli teknoloji devinin yeni Android tabletleri duyuracağını ummuştu, ancak öyle bir şey gerçekleşmedi. Şimdi ise, Xiaoxin Pad Pro 2021 olarak piyasaya sürülecek olan tabletlerden biri için poster yayınladı.

Weibo gönderisine göre Snapdragon 870 ile güçlendirilmiş Xiaoxin Pad Pro 2021, 2.5K (2560 x 1600) çözünürlüğe, 800.000: 1 kontrast oranına ve 600 nit parlaklığa sahip bir OLED ekranla gelecek.

Poster, ekranın 90 Hz yenileme hızına, HDR 10’a, TÜV Rheinland sertifikasına ve Dolby Vision’a sahip olacağını doğruluyor. Dahil edilen resimler, ekranın her iki tarafında eşit boyutlarda ince çerçevelere sahip olduğunu gösteriyor.

Ayrıca Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021’in dörtlü hoparlöre, metal bir çerçeveye, bir USB-C bağlantı noktasına ve bir MicroSD kart / SIM yuvasına sahip olduğunu gösteriyor.

Xiaoxin Pad Pro 2021, 8GB RAM, 128GB depolama alanına sahip olacak ve Android 11 tabanlı ZUI 12.5 ile desteklenecek. Ayrıca, uyumlu tabletler ve telefonlar arasında çok ekranlı bir işbirliği olan Lenovo One için de desteğe sahip olacak.