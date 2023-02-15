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Lenovo Xiaoxin Pro 14 Ultrabook Core Edition Piyasaya Çıktı!

Xiaoxin Pro 14 Ultrabook, 2.8K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızı desteğine sahip 14 inç ekranla donatılmış. Ekran, TUVRhineland göz koruması sertifikasına sahip ve DC karartma ile birlikte geliyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca, en zorlu görevlerin bile üstesinden gelmek için yeterli güce sahip olmasını sağlayan 140 W'lık bir güç kaynağı ile donatılmış. Bilgisayarın fiyatı yaklaşık 802 dolar.

Ayşen Sıla

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Lenovo-Xiaoxin-Pro-14-Ultrabook

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Lenovo, Çarşamba günü Çin’de Xiaoxin serisinin 2023 serisini duyurduğu bir lansman etkinliği düzenledi. Bunların arasında yer alan Xiaoxin Pro 14 Ultrabook Core Edition, yükseltilmiş bir 13. nesil Core H işlemciye, standart bir 1 TB sabit sürücüye ve isteğe bağlı bir RTX 3050 6 GB depolamaya sahip.

Xiaoxin Pro 14 Ultrabook, 2.8K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızı desteğine sahip 14 inç ekranla donatılmış. Ekran, TUVRhineland göz koruması sertifikasına sahip ve DC karartma ile birlikte geliyor. Dizüstü bilgisayar, hem şık hem de dayanıklı olan tamamen metal bir gövde tasarımına sahip.

Bu dizüstü bilgisayarın en dikkat çekici özelliklerinden biri, yükseltilmiş 13. nesil Intel Core H işlemcisi diyebiliriz. Bu yeni işlemci, önceki nesillere kıyasla gelişmiş performans ve enerji verimliliği sunuyor. Böylece notebook zorlu görevleri kolaylıkla halledebiliyor.

Ayrıca isteğe bağlı RTX 3050 6 GB bağımsız ekran, oyun oynama, video düzenleme ve 3B oluşturma gibi grafik açısından yoğun uygulamalar için daha da fazla güç ve performans sağlıyor. Bu, Xiaoxin Pro 14 Ultrabook 2023’ü çok çeşitli kullanım durumları için çok yönlü ve yetenekli bir cihaz yapıyor.

Lenovo-Xiaoxin-Pro-14-Ultrabook

Xiaoxin Pro 14 Ultrabook 2023’ün diğer özellikleri arasında tam özellikli USB-C, Thunderbolt 4, 1080p yüksek tanımlı kamera ve büyük bir 75 Wh pil bulunuyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca, en zorlu görevlerin bile üstesinden gelmek için yeterli güce sahip olmasını sağlayan 140 W’lık bir güç kaynağı ile donatılmış. Bilgisayarın fiyatı yaklaşık 802 dolar.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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