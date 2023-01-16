Lenovo Xiaoxin Pro Ultrabook 2023 Satışa Çıkmaya Hazırlanıyr

Geçen yıl Aralık ayının sonlarına doğru Çinli teknoloji şirketi Lenovo, Air ve Digital serisinin yanı sıra Xiaoxin Pro Ultrabook 2023 dizüstü bilgisayarlarından bahsetti. Şirket şimdi, dizüstü bilgisayarın birlikte geleceği özellikler hakkında bize ipucu veren ikinci bir duyuru yayınladı.

Bu duyuru, Xiaoxin Pro Ultrabook 2023‘ün enerji yoğunluğunda, şarj ve deşarj performansında ve hizmet ömründe iyileşme ile tamamen yükseltilmiş bir pille geleceğini ortaya koyuyor.

Raporlara göre Xiaoxin Pro 2023, yeni nesil 75Wh enerji yoğunlaştırıcı pil kullanan model ile pil malzemesini yükseltti. Aynı kapasitenin hacmi %15 azaltılarak birdirbir güç ve geniş alan sağlanıyor. Böylece 14 inç ekrana sahip olan laptop, 16 inçlik bir model için güçle geliyor.

Pil ömrünün test edildiği çevrimiçi bir video da var. Video, pilin 9 saat 59 dakikaya kadar dayanabileceğini gösteriyor. Ayrıca şarj aparatı, yalnızca 30 dakikada %66’ya kadar pil gücü sağlayabilen 140 W USB C bağlantı noktası süper hızlı şarjına yükseltildi.