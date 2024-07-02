Lenovo Yeni Laptopuyla Yüksek Performans Vaat Edecek!

Lenovo, Ryzen AI 300 serisi işlemcilerle çalışan yeni dizüstü bilgisayarlarının yakın zamanda piyasaya sürüleceğini duyurmuştu. Bu seriden biri olan ASUS Zenbook S, Ryzen AI 9 365 işlemciyle güçlendirilmiş ve 1399 dolarlık fiyat etiketiyle listelenmişti. Şimdi ise Ryzen AI 9 365 işlemcisiyle ilgili daha fazla detay ve performans ölçümleri ortaya çıktı.

Ryzen AI 9 365, toplamda 10 çekirdeğe sahip; bunların 4’ü Zen 5 ve 6’sı Zen 5c çekirdeklerinden oluşuyor. İşlemcinin maksimum boost hızı ise 5.0 GHz’e kadar çıkabiliyor. Yeni bir Geekbench test sonucu, Ryzen AI 9 365’in performansını gözler önüne serdi.

İşlemci, tek çekirdekte 2544 puan ve çok çekirdekte 12745 puan alarak Ryzen 9 7940HS ve Ryzen 9 8945HS gibi yüksek performanslı işlemcilerle benzer seviyede olduğunu gösterdi.

AMD, yeni işlemcilerine “Ryzen AI” adını yapay zeka destekli özellikler eklediği için vermiş durumda. Bu özellikler, üretken yapay zeka kullanarak görüntü ve belge oluşturma, görüntülü görüşmelerde portre efektleri gibi çeşitli yetenekler sunuyor.