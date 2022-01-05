Lenovo Yeni Oyun Mouselarını CES 2022’de Tanıttı

Lenovo, yeni bilgisayarlarının yanı sıra iki yeni oyun mouseunu da tanıttı. Legion M600s Kablosuz ve Legion M300s RGB oldukça uygun fiyatlı ve bir o kadar da şık. İki mouse da neredeyse aynı görünüyor, daha modern bir tasarıma ve ışıklı bir Legion logosuna sahip. Kablosuz model yalnızca yansıtıcı gümüş renginde gelirken, kablolu model siyah veya beyaz renk seçeneğiyle geliyor. Basitler, ancak yine de önceki Legion mouselarına göre oldukça iyi bir gelişme diyebiliriz.

Legion M600s Wireless, 19.000 DPI ve 1 mm kaldırma (LOD) sunabilen Pixart 3370 sensörüne sahip. Ayrıca 70 saate kadar kullanım sağlayan 380 mAh pile sahip. Ayrıca Bluetooth, USB Type-C veya 2.4GHz üzerinden bağlanıyor.

Lenovo’nun birinci sınıf faresi 71 gram ve %100 PTFE sayesinde kolayca kayıyor. Lenovo’ya göre, bu mouse kısa, düşük kavisli ve ince beli nedeniyle pençe ve parmak ucu oyunlarını hedefliyor.

Bu modelin altında ise Optik Pixart 3327 sensörü sayesinde; 8.000 DPI’a ulaşan M300s mouse yer alıyor. Sadece 61 gram ağırlığıyla daha da hafif. Hala %100 PTFE fare ayaklarına sahip, ancak 10 milyona kadar tıklamayı destekleyen; anahtarlarla daha kısa bir kullanım ömrüne sahip. Ağabeyi gibi, bu fare de parmak ucuyla oynayan oyunculara yönelik. Her iki mouse da Mayıs ayında görücüye çıkacak. Fiyatları ise 85 dolar.