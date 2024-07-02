Lenovo Yeni Tableti Lenovo K11 Plus’ı Tanıttı!

Lenovo, Lenovo Tab K11 Plus ile K-serisi tablet serisini genişletti. Cihaz henüz satışa sunulmasa da, yakında küresel piyasaya çıkması bekleniyor. Tab K11 Plus, Lenovo’nun resmi web sitesinde resmi olarak görücüye çıktı.

Lenovo’nun yeni duyurduğu Lenovo Tab K11 Plus için fiyatlandırma henüz açıklanmadı, ancak özelliklerine bakılırsa oldukça uygun fiyatlı bir cihaz olacağı vaat ediliyor. Tablet, Snapdragon 680 işlemci, 11.45 inç 2K çözünürlüklü 90 Hz yenileme hızı ve 400 nit parlaklık sunan bir ekranla geliyor. LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama ile donatılmış durumda.

Lenovo Tab K11 Plus, 4GB, 6GB ve 8GB olmak üzere üç RAM seçeneği ile 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç depolama seçeneği sunuyor, ayrıca microSD kart yuvası da mevcut. Tek arka kamera olarak 13MP ana kamera ve 8MP özçekim kamerası bulunuyor.

Bu tabletin uygun fiyatlı olduğunu düşünüyoruz, ancak Lenovo aslında hem LTE hem de Wi-Fi varyantları üzerinde çalışıyor. Tablet, USB-C şarj portu içeriyor ve kutu içeriğinde 20W şarj adaptörü ile birlikte geliyor. 8600 mAh bataryası bulunan tablet, tek şarjla 12 saate kadar video oynatma vaat ediyor. Ayrıca tablet, 4 Dolby Atmos destekli hoparlör ve 2 mikrofon içeriyor. TheTechOutlook ekibi, tabletin hangi bölgelerde mevcut olacağını detaylı bir liste ile yayınladı.