Lenovo Yeni Xiaoxin Serisi Notebooklarını Tanıttı!

Gelişen teknoloji hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Bir zamanlar çok büyük bileşenler gerektiren güce sahip bilgisayarlar artık şık bir biçimde karşımıza çıkıyor. Bunun en son örneği Lenovo’dan geldi. Şirket, ince ve hafif olan en son Lenovo Xiaoxin dizüstü bilgisayar serisini duyurdu.

Lenovo, 15 Şubat’ta piyasaya sürülecek olan en son ince ve hafif dizüstü bilgisayar serisi Xiaoxin Air 14 2023, Xiaoxin Pro 14/16 ve Xiaoxin 16 2023‘ü resmen duyurdu. Şirket, gri ve mor seçenekleriyle şık bir metal gövde tasarımına sahip, yalnızca 1,34 kilogram ağırlığında ve 14,9 milimetre kalınlığında olan Xiaoxin Air 14 2023’ü tanıtmak için bir video yayınladı.

Ekran açısından Xiaoxin Air 14 2023, 2,8K çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına, %100 sRGB renk gamına, 10 bit renk derinliğine ve 400 nit görüntü kalitesine sahip yüksek kaliteli 14 inçlik bir panel ile geliyor.

Dizüstü bilgisayar, i5-1340P işlemci, 16 GB LPDDR5 bellek ve 1 TB PCIe 4.0 SSD tarafından destekleniyor. Ayrıca dört hoparlörü ve ikili Thunderbolt 4, HDMI 2.0, USB-A ve 3,5 mm kulaklık arabirimi dahil olmak üzere çeşitli bağlantı noktaları var.

Xiaoxin 16 2023 ise 2.5K çözünürlüğe ve %100 sRGB renk gamına sahip daha büyük 16 inç ekranla geliyor. 1,89 kg ağırlığa ve 16,9 mm kalınlığa sahip metal bir gövdeye sahip olan dizüstü bilgisayar, 13. nesil Core-13400P işlemci, 16 GB bellek ve isteğe bağlı 1 TB SSD ile donatılmıştır.

Xiaoxin 16 2023’ün pil kapasitesi 75,4 Wh ve ayrıca bağımsız bir sayısal tuş takımını ve geniş dokunmatik yüzeyi, tam özellikli USBC arayüzünü, 1080p yüksek tanımlı kamerayı ve Dolby ses efektli hoparlörleri destekliyor.

Lenovo’nun en yeni ince ve hafif dizüstü bilgisayar serisi, yüksek kaliteli, taşınabilir bilgi işlem cihazları arayan tüketiciler için bir dizi seçenek sunuyor. Xiaoxin Air 14 2023, Xiaoxin Pro 14/16 ve Xiaoxin 16 2023‘ün 15 Şubat’ta resmi olarak piyasaya çıkacak.