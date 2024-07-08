Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Lenovo Yeni Yoga Air 14s 2024 Dizüstü Bilgisayarını Tanıttı! Teknoloji Haberleri Lenovo Yeni Yoga Air 14s 2024 Dizüstü Bilgisayarını Tanıttı! Ayşen Sıla 1 Görüntüleme

Lenovo, YOGA Air 14s 2024 AI destekli dizüstü bilgisayarının ön siparişlerini almaya başladı. Bu dizüstü bilgisayar, olağanüstü pil ömrü ve üstün performans vaat ediyor.

Haziran ayında duyurulan bu dizüstü bilgisayar, Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcisi ile donatılmış olup 32GB LPDDR5x bellek ve 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD yapılandırması sunuyor. Temel özelliklerine bir göz atalım. Lenovo YOGA Air 14s, 14.5 inç 2.9K OLED dokunmatik ekranıyla dikkat çekiyor.

Bu ekran, 90Hz yenileme hızı, 1000nit pik parlaklık ve sRGB ve DCI-P3 renk gamutlarının %100’ünü kapsama özellikleri sunuyor. Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 işlemci tarafından desteklenen bu laptop, 4nm sürecinde üretilmiş olup 12 çekirdekli 3.4GHz Oryon CPU ve 45 TOPS AI hesaplama gücüne sahip Hexagon NPU içeriyor.

Dizüstü bilgisayar, 135GB/s bant genişliğine sahip 32GB LPDDR5x bellek ve geniş depolama alanı sunan 1TB PCIe 4.0 SSD ile geliyor. Gövde, magnezyum-alüminyum alaşımından yapılmış olup ipek alüminyum kaplama ile geliyor. 12.9mm kalınlığında ve 1.29kg ağırlığında olan bu laptop, Light Sea Shell ve Cosmic Blue renk seçenekleriyle sunuluyor.

Lenovo, güç tasarruflu Snapdragon işlemci, 70Wh batarya ve kendi güç yönetimi teknolojileri gibi faktörlerin birleşimi sayesinde bu dizüstü bilgisayarın tek bir şarjla 24 saatlik yerel video oynatma süresi sunabileceğini iddia ediyor.

Lenovo YOGA Air 14s ayrıca etkileyici AI yeteneklerine sahip. Dahili NPU, Lenovo’nun Tianxi Kişisel AI Sistemi (Xiaotian) ile birleşerek yaratıcılığı artırmaya ve günlük görevleri optimize etmeye yardımcı oluyor. Ayrıca, ses yazma, gerçek zamanlı altyazılar ve arka plan gürültüsü azaltma gibi Windows 11 AI özelliklerini destekliyor. Laptop ayrıca 1.5mm tuş hareketiyle rahat bir klavye, dört hoparlörlü Dolby Atmos ses sistemi, Wi-Fi 7 bağlantısı ve üç adet USB4 portu sunuyor.

YOGA Air 14s, cihazın serin ve sessiz kalmasını sağlamak için çift fanlı YOGA Qiankun soğutma sistemi kullanıyor. Lenovo, gürültü seviyesinin 17-21dB(A) arasında kaldığını iddia ediyor.