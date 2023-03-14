Lenovo Yeni Yoga Pro 2023 Dizüstü Bilgisayarını Tanıttı!

Lenovo, Yoga markası altında ince ve hafif iş dizüstü bilgisayarlarının yeni neslini piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Şirket, Yoga Pro 2023 için bir tanıtım görseli paylaştı ve bazı sürprizlerle geliyor.

Dizüstü bilgisayarın ultra ince ve hafif tasarımı koruması beklenirken, poster yaklaşan dizüstü bilgisayarın şaşırtıcı bir 32 GB RAM ve standart olarak 1 TB’a kadar depolama ile donatılacağını gösteriyor.

Buna karşılık Yoga Pro 2022 serisi, Core i9 varyantında yalnızca 32 GB RAM ve 1 TB depolama ile geldi. Bunun anlamı, 2023 Yoga Pro için daha az depolama seçeneklerine sahip bir model olmayacak.

Modeller muhtemelen yalnızca işlemci modelinde farklılık gösterecek. Şirketin Core i9 modeline ek olarak en son Core i7 işlemciye sahip bir model duyurmasını bekliyoruz. AMD Ryzen yonga setine sahip bir model de olabilir.

Tasarım açısından Yoga Pro 2023, herhangi bir büyük tasarım değişikliği olmaksızın önceki neslin tasarım stilini benimsiyor. Bununla birlikte, dizüstü bilgisayar, gelişmiş bir görünüm oluşturmak için renk seçeneğinde bir miktar iyileştirme ve burada ve orada küçük ince ayarlar alacak.

Arayüz açısından Lenovo Yoga Pro 2023, bir HDMI arabirimi, iki Type-C bağlantı noktası, bir Type-A bağlantı noktası, bir 3,5 mm kulaklık bağlantı noktası ve bir kamera elektronik kontrol anahtarı ile gelecek. Açıklandığında dizüstü bilgisayar hakkında daha fazla ayrıntı alacağımızdan eminiz. Lansman tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yok.