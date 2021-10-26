Lenovo Yoga 14s Carbon 2022 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo, en yeni dizüstü bilgisayarını Lenovo Yoga 14s Pro Carbon 2022 adıyla satışa sundu. Yoga serisi genel olarak üst düzey modeller içeriyor ve ofis çalışanlarını hedef alıyor. Gelin bu yeni pahalı modele birlikte göz atalım.

Lenovo Yoga 14s Pro Carbon

Yeni piyasaya sürülen Lenovo Yoga 14s Pro Carbon, gövde için gümüş karbon fiber ve magnezyum-alüminyum alaşımı kullanıyor. Adından da anlaşılacağı gibi, 2880 x 1800 piksel ekran çözünürlüğü sunan; 14 inçlik bir ekrana sahip.

90 Hz yenileme hızı, DCI-P3 geniş renk gamı ​​ve 1,07 milyar renk desteği ile birlikte geliyor. Renk, 600nit tepe parlaklığıyla satışa çıkıyor. Ayrıca DisplayHDR True Black 500 sertifikasına da sahip.

Lenovo’nun Ürün Müdürü Lin Lin, dizüstü bilgisayarın Beyaz renkli olmadığını ancak Gümüş renginde sunulacağını söyledi. Ayrıca cihazın entegre grafiklere ve dokunmatik ekran desteğine sahip olacağını da sözlerine ekledi.

Cihazda 3,9 mm ölçülerindeki ultra dar üst çerçeveye yerleştirilmiş bir kamera sensörü de var. Ek olarak şirket, cihazın stereo sesin yanı sıra yüksek ve düşük frekans geçişi ve bir dizi dört hoparlörlü Dolby Atmos ses sistemini desteklediğini de ortaya koydu. Cihazın fiyatı 2 Kasım’da açıklanacak.