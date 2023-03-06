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Lenovo, Yoga 2023 Dizüstü Bilgisayar Serisini Tanıtmaya Başladı!

Ayşen Sıla

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Lenovo-Yoga-14s-Pro-Carbon

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Lenovo’nun Yoga serisi, tüketicilere etkileyici tasarım ve özelliklere sahip geniş bir dönüştürülebilir ürün yelpazesi sunan Çinli şirketin dizüstü bilgisayar serisinin muhtemelen ön saflarında yer alıyor.

Geçen yılki Yoga serisi, oldukça geniş bir izleyici kitlesi kazanan birçok üst düzey dizüstü bilgisayarı içeriyordu. Şimdi şirket, Nisan ayında yeni Yoga 2023’ü duyurmaya hazır olduğunu resmen duyurdu. Marka ayrıca çeşitli posterler de yayınladı.

Lenovo, Nisan ayında ilk Yoga 2023 dizüstü bilgisayarlarını piyasaya süreceğini doğruladı. Şirket, yeni serinin tam lansman tarihini belirtmedi. Şu anda, Lenovo tarafından bu yıl hangi yeni dizüstü bilgisayarların duyurulacağına dair herhangi bir bilgimiz yok. Ancak şirketin CES ve MWC 2023’teki son ürün lansmanları göz önüne alındığında, Yoga 14s, 13s ve Yoga Pro 13s Carbon gibi yeni modelleri tanıtması muhtemel.

Ek olarak, tersine katlanabilen 14c’nin piyasaya sürüldüğünü görebiliriz. Bunlar sadece geçmiş trendlere dayanan söylentiler ve kesin olarak bilmek için Lenovo’nun resmi duyurularını beklememiz gerekecek. Ancak şirket, yeni Yoga serisinin Intel’in 13. nesil Core işlemcisiyle donatılmış ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar olacağını onayladı.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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