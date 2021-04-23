Lenovo Yoga 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Geçen akşam Çin’deki Yoga x Xiaoxin bahar ürün lansman etkinliğinde, Lenovo çok çeşitli ürünleri duyurdu. Bunlardan biri Lenovo Yoga 5G idi. Gelin bu muhteşem cihaza birlikte göz atalım.

Lenovo Yoga 5G

Adından da anlaşılacağı gibi, yeni piyasaya sürülen Lenovo Yoga 5G, 5G bağlantılı dönüştürülebilir bir dizüstü bilgisayar. 8GB 4266MHz LPDDR4X RAM ve 512GB UFS 3.0 depolama ile eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 8cx (SC8180X) ARM işlemci tarafından destekleniyor.

Dizüstü bilgisayar, 1920 x 1080 piksel (FHD) çözünürlüğe, 16: 9 en boy oranına, 400 nit yüksek parlaklığa, %72 NTSC renk gamına ve DC karartmaya sahip 14 inçlik bir IPS LCD panel sergiliyor. Bu 10 noktalı çoklu dokunmatik ekran, gerektiği gibi 360 dereceye kadar döndürülebiliyor. Ayrıca 4096 seviyeli basınç hassasiyeti ile prob ucu girişini de destekliyor.

Bağlantı noktalarına gelirsek cihaz, çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.0, SIM kart yuvası, 5G, 2 x USB 3.1 Type-C (USB Güç Dağıtımı, DisplayPort) ve 3,5 mm kulaklık girişi sunuyor. Diğer özellikler arasında metal bir tasarım, 2 x 2W (4W) hoparlör, Windows Hello yüz kimlik doğrulama sistemi için 720p kızılötesi web kamerası, parmak izi sensörü, 14.7mm kalınlık ve 1.35 kilo ağırlık bulunuyor.

Son olarak Lenovo Yoga 5G, ARM için Microsoft Windows 10 Home ile çalışıyor, tek bir (Uzay Grisi) renk seçeneğiyle geliyor ve 60 Whr pil ile destekleniyor. Fiyatı ise 1.540 dolar olarak belirlendi.