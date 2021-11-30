Lenovo YOGA T500 Play Projektör Tanıtıldı!

Lenovo, resmi olarak yeni bir ürün duyurdu. Şirket, devasa 22.500 mAh pile sahip YOGA T500 Play akıllı projektörünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Nitekim, projektörün lansman tarihini ve fiyatını henüz resmi olarak açıklamasa da; sosyal medyada bazı önemli ayrıntıları gün yüzüne çıkardı.

Şirket, YOGA T500 Play projektörün 22.500 mAh’lik devasa bir pil ile çalıştığını gösteren bir poster paylaştı. Bu büyük pil sayesinde akıllı projektör, 5 saate kadar maksimum izleme süresi sunuyor.

Başka bir deyişle, yaklaşık üç film izlemenize olanak tanıyor. Model, şirketin en yeni akıllı projektörü ve 1080p çözünürlüğe sahip. Ayrıca 1400 ANSI lümen parlaklık vaat ediyor. Ve 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı da barındırıyor.

Resmi fiyatlandırma bilinmemekle birlikte, ürün ilk lansmanı sırasında yaklaşık 470 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Eylül ayında şirket, aynı fiyat etiketi için daha kompakt bir tasarım sunan Smart Projector T500‘ü de piyasaya sürmüştü.