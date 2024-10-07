Lenovo kısa bir süre önce özellikle oyun severlerin oldukça beğeneceği yeni tableti Legion Y700 2024’ü duyurdu. Çin’de lanse edilen tablet Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle ön plana çıkıyor. IMDA sertifikasyon veritabanında TB321FU numarasıyla görüntülenen Lenovo’nun güçlü tableti Legion Y700 2024 globale geliyor. İşte tablet hakkında merak edilenler…

Lenovo’nun Güçlü Tableti Legion Y700 2024 Globale Geliyor

Teknoloji devlerinden biri olan Lenovo, bilindiği üzere tablet alanında en çok tercih edilen markalardan biri. Bu kapsamda marka yeni bir tableti Çin’de tanıttı. Çin pazarına yönelik olarak tanıtılan Lenovo Legion Y700 2024 tableti şimdi de global pazara geliyor.

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Lenovo Legion Y700 2024, TB321FU model numarası ile Singapur’un IMDA sertifikasyon sitesinde görüntülendi. Söz konusu tabletin Çin’de piyasaya sunulan cihazın küresel sürümü olduğu düşünülüyor. Global piyasada cihazın Lenovo Legion Tab 2024 şeklinde markalanması bekleniyor.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alan Lenovo Legion Tab 2024’ün oyun severler için oldukça uygun bir tablet olarak geliyor. Tablet RAM kısmında LPDDR5X, depolama alanı kısmında ise UFS 4.0 birimlerine sahip. 8,8 inç büyüklüğünde ve 2560 x 1600 çözünürlükte ekran barındıran tablet 165 Hz tazeleme hızı sunuyor ve DCI-P3 renk gamına sahip. Bu ekran özellikleri ile kullanıcıya muhteşem oyun deneyimi sunuyor.

Lenovo Legion Tab 2024 Özellikleri

Legion Y700 2024 düşük mavi ışık teknolojisine sahip; bu sayede göz sağlığını da korumakta. Aynı zamanda ekranı titreşimsiz görüntü özelliği sunuyor. Güçlü bir yonga setine sahip olan bu Lenovo tablet QianKun soğutma sistemini barındırıyor. Bu sistemde bulunan 10,004 mm²’lik bir buhar odası sayesinde cihazın aşırı ısınması engelleniyor.

İki adet USB-C portu bulunan Lenovo Legion Tab 2024’te, eş zamanlı olarak şarj ve kablolu kulaklık kullanılabiliyor. Lenovo’nun bu yeni güçlü tableti güçlü ses kalitesi sağlayan hoparlörlere sahip. Bunun yanı sıra cihaz dokunsal geri bildirim özelliğine de sahip. Oyun tabletleri kategorisine dahil olabilecek niteliklere sahip olan Lenovo Legion Tab 2024, yalnızca 350 gram ağırlığında.

Legion Y700 2024, markanın ZUI 16.1 arayüzü ile çalışmakta. 6.550 mAh’lık bir bataryaya sahip olan Lenovo tablet, tam dolu bir şarj ile 14,6 saat boyunca video izlemeye ve 8,9 saat boyunca oyun oynamaya imkan tanıyor. Kısacası, aşağı yukarı gün boyunca tek şarjla kullanım olanağı sunuyor.