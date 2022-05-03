Lenovo’nun Yeni Akıllı Projektörleri Lansmana Hazırlanıyor

Lenovo Yoga 7000 akıllı projektör yakında görücüye çıkacak. Akıllı projektör Kiraz Çiçeği Beyazı ve Fırtına Grisi renklerinde satışa çıkıyor. Üst yüzeyinde çizgili bir desen var. Cihazın özellikleri şu an için bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Ancak Xiaoxin markalı projektöre kıyasla daha yüksek bir teklif olmasını bekliyoruz.

Bir diğer cihaz olan Xiaoxin 520 Chocolate Smart Projector‘ın lansman posteri; set üstü kutuya benzeyen ince ve kompakt bir tasarım ortaya koyuyor. Bu projektör de Siyah ve Beyaz renklerde gelecek.

Projektör, parlak ışıklar üretebilen ve evler için yeterince iyi olan 860 ANSI Lümen özelliğine sahip. Ses cephesinde, İskandinav akustiği ile donatılacak. Xiaoxin 520 Chocolate Akıllı Projektör ayrıca, açıldıktan hemen sonra onu açan bir akıllı sistemi de beraberinde getiriyor.

Lenovo Yoga 7000 ve Xiaoxin 520 Chocolate Smart Projector hakkında daha fazla ayrıntıyı önümüzdeki haftalarda lansman etkinliğinde öğreneceğiz. Markanın dizüstü bilgisayarları, Xiaoxin Air ve Pro serisi notebookların da yakında bu projektörlerle satışa çıkmasını bekliyoruz.