Lenovo’nun Yeni Tabletleri, 25 Mayıs’ta Geliyor!

Lenovo’nun yeni tabletlerini duyurmasını bekliyorsanız, size iyi haberlerimiz var. Geçen ay bir etkinlikte piyasaya sürülmesi beklenen ancak resmi bir lansman tarihi olmayan tabletlerden bahsediyoruz.

Üretici tarafından yayınlanan resmi bir poster, 25 Mayıs’ta bir lansman etkinliği yapacağını ortaya çıkardı ve görselden, yeni tabletlerini o gün duyuracağından oldukça eminiz. Ayrıca yeni bir Legion oyun dizüstü bilgisayarı da geliyor.

Lenovo’nun Snapdragon 870 işlemci ile çalışan amiral gemisi bir tablet olan Xiaoxin Pad Pro 2021’i piyasaya sürmesi bekleniyor. Üretici haftalardır üç cihazı da gündeme getiriyor. Örneğin, en son Weibo gönderilerinde, Xiaoxin Pad Pro 2021‘in Android 11’i çalıştıracağını ve onu daha üretken hale getirmek için tasarlanmış yazılım özelliklerine sahip olacağını doğruladı.

Ayrıca tabletin oyun performansını gösteren videolar da yayınladı. Bir videoda, popüler oyun olan Genshin Impact, başka bir videoda King of Glory‘yi oynarken, sorunsuz bir şekilde gelişme kaydeden bir oyuncu görüntülendi.

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021, 90Hz yenileme hızına ve 2560 x 1600 çözünürlüğe sahip bir OLED ekran bulunduracak. Ayrıca HDR10, Dolby Vision ve dörtlü hoparlöre sahip olacak. Yukarıdaki poster, cihazın bir dijital kalemi desteklediğini gösteriyor. Lansman için sabırsızlanıyoruz doğrusu.