LG, 97 inç Yeni M3 OLED TV’yi CES 2023’te Tanıttı

Bir televizyonu duvara monte etmek, özellikle bu televizyon 97 inç olduğunda, hiç de kolay deĝil. Ancak LG‘nin yeni Signature OLED M Serisi TV‘si bu görevi çok daha kolaylaştırabiliyor.

Devasa 4K OLED TV, LG’nin Zero Connect kablosuz teknolojisini kullanarak AV alıcılarından, set üstü kutularından, ses çubuklarından veya oyun konsollarından TV’ye giden AV kablolarına olan ihtiyacı etkili bir şekilde ortadan kaldırıyor.

OLED M3’ün gücü olduğu sürece başka kablolara ihtiyacı yok. LG, M3’ü ilk kez CES 2023’te sergiledi ancak fiyat veya bulunabilirlik hakkında herhangi bir ayrıntı sunmadı.

M3’ün kablosuz bağlantısı, ürünle birlikte verilen Zero Connect kutusu tarafından destekleniyor. LG, yeni kutunun cihazları bağlamak için “birden fazla” bağlantı noktasına sahip olacağını söylüyor, ancak kaç tane ve ne tür olduğunu belirtmiyor.

Bu nedenle, oyun konsollarından akışlı medya oynatıcılara kadar M3 ile kullanmak istediğiniz herhangi bir AV cihazı, ses ve video sinyallerini kablosuz olarak M3’e ileten Zero Connect kutusuna takılıyor.

LG, M3’ü oyun oynamak için kullanmayı planlayanlar için kritik bir özellik olan 120Hz’de 4K’ya kadar video gönderebileceğinizi söylüyor. Gösterinin tamamı sesli komutlarla kontrol edilebiliyor, ancak LG, M3’ün Google Asistan ve Amazon Alexa gibi üçüncü taraf AI sistemlerini destekleyip desteklemeyeceğini veya LG’nin kendi ses sistemiyle sınırlı olup olmayacağını belirtmedi.

Duvara monte edildiğinde, LG’nin yeni G3 OLED evo TV’siyle paylaştığı bir özellik olan LG’nin yeni Tek Duvar Tasarımı sayesinde M3 etkili bir şekilde duvarla aynı hizada olacak. Şirkete göre One Wall Design, TV ile duvar arasında görünür bir boşluk bırakmıyor.