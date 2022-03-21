LG Gram 16 ve LG Gram 17 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Geçen yılki LG Gram dizüstü bilgisayarlar 11. nesil Intel işlemcilerle geldi ve Iris Xe grafik işlemcilere sahipti. Şimdi şirket, 12. nesil Intel işlemcilere ve isteğe bağlı özel Nvidia RTX 2050 grafik kartına sahip yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı.

LG Gram 16 ve 17

Öncelikle bilgisayarların iki versiyonu var. Gram 16 ve Gram 17 bilgisayarın her ikisinde de 16:10 ekran (2.560 x 1.600 piksel); %99 DCI-P3 kapsama alanına sahip IPS LCD’ler ve parlama önleyici kaplamayla geliyor.

17 inçlik modeli Intel Core i5 (i5-1240P) veya i7 (i7-1260P) ile birlikte geliyor, 16 inçlik modeli ise yalnızca i5 işlemciye sahip. Adından da anlaşılacağı gibi, her iki dizüstü bilgisayar da oldukça hafif. 16 inçlik model 1.285 gram (eGPU ile), 17 inçlik olan ise 1.435 gram ağırlığında.

Ve bu bilgisayarlar gayet iyi piilerle geliyor. 90 Wh pillerin Nvidia GPU’lu dizüstü bilgisayarlar için olduğunu; yalnızca iGPU’lu pillerin 80 Wh pil ile geldiğini belirtelim. Her iki modelde de şarj 65W hızla geliyor.

LG, yeni Core i7 modeli için önceki nesle göre; %70’lik bir hız artışı talep ediyor (12. nesile karşı 11. nesil). Ayrıca dizüstü bilgisayarlar, %22 daha hızlı olan PCIe 4.0 x4 SSD’lerle donatılmış. SSD kapasitesi 256 GB’den başlıyor. Üstelik ek genişletme desteği de vaat ediyor.

RAM kapasitesi 8 GB’den başlıyor ve 32 GB’a kadar çıkıyor. Bağlantı, Thunderbolt 4 ve USB Güç Dağıtımlı iki USB-C 3.2 Gen 2 bağlantı noktası içeriyor. Ayrıca tam boyutlu bir HDMI ve 3;5 mm kulaklık jakı ve ayrıca bir microSD kart okuyucusu var. Kablosuz bağlantı özellikleri Wi-Fi 6E (bir Intel AX2111 2×2 kartı) ve Bluetooth 5.1 desteği ile geliyor. Cihazların fiyatı 1885 dolardan başlıyor.

LG Gram 17 (2022) 1 - 4