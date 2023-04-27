LG Gram SuperSlim Satışa Çıktı – Tüm Özellikleri

LG, ABD pazarında yeni bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürdü. Adı LG Gram SuperSlim ve harika özellikleri beraberinde getiriyor. Adından da anlaşılacağı gibi, markanın OLED ekranlı en ince dizüstü bilgisayarı olarak satışa çıkıyor.

LG Gram SuperSlim

LG Gram SuperSlim yalnızca 0,43 inç kalınlığında ve son derece hafif. Bu da onu taşınabilir bir model haline getiriyor. Dizüstü bilgisayar, FHD çözünürlüğe, yüzde 100 DCI-P3 renk gamına ve VESA DisplayHDR sertifikasına sahip 15,6 inç OLED ekran sunuyor. Cihaz ayrıca askeri düzeyde dayanıklılık sağlayan yedi testten geçti.

LG Gram SuperSlim, tam boyutlu arkadan aydınlatmalı bir klavyeye ve yüz tanıma desteğine sahip bir FHD IR web kamerası sunuyor. Ses cephesinde, dizüstü bilgisayar 5W çıkışlı ve Dolby Atmos’lu çift stereo hoparlörle geliyor.

LG Gram SuperSlim, Iris Xe grafik kartıyla eşleştirilmiş 13. nesil Intel Core i7 işlemciyi barındırıyor. Cihaz, 32 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 2 TB SSD depolama içeriyor. Windows 11 ile çalışıyor. Dizüstü bilgisayar, gücünü 13 saate kadar video oynatma sağladığı iddia edilen 60 WHr pil hücresinden alıyor.

LG Gram SuperSlim, WiFi, Bluetooth 5.1, üç USB-C bağlantı noktası (biri Thunderbolt 4’ü destekler) ve bir kulaklık girişi gibi bağlantı seçeneklerini bir araya getiriyor.

LG Gram SuperSlim, 16GB + 512GB RAM ve depolama yapılandırması için 1.699 dolar fiyat etiketi taşırken, 32GB + 512GB model 1.999 dolara mal oluyor. LG ayrıca 14 Mayıs’a kadar Gram SupreSlim satın alan müşterilere 350 dolar değerinde bir Gram Plus View taşınabilir monitör sunuyor.